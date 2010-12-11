۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

حمایت گورباچف از مدودف/ پوتین یک نخبه درونگرای متکبر است!

آخرین رئیس جمهوری شوروی ضمن طرفداری از دیمیتری مدوف رئیس جمهوری فعلی روسیه، "ولادیمیر پوتین" را یک نخبه درونگرای متکبر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، آخرین رئیس جمهوری شوروی در مقاله ای با اعلام اینکه زمان ولادیمیر پوتین بسر آمده، گفت: دموکراسی نوپا در روسیه به دلیل فساد در خطر است.

وی در مقاله خود در روزنامه لیبرال "نووایا گازتا" نوشت: تقریباً در آغاز سالهای 2005 و 2006 (زمانی که آقای پوتین رئیس جمهوری بود) دولت تصمیم گرفت که وضع موجود را حفظ کند.

وی افزود: در نظر مردم روسیه اقتدار دولت بطور روز افزون ابزاری برای فشار بر مردم شده و وظیفه نخست و اولیه رئیس جمهوری روسیه از سال 2000 تا 2008 حفظ انسجام کشور و احیای قوانین و نظم بود.

گورباچف با اشاره به دوره پوتین نوشت: فساد عظیم و یک نخبه درون گرای متکبر به شیوه خاصی نگران کننده بود.

