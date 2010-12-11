تاخیر در بررسی بودجه سال 90 به زیان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی در گفتگویی درباره مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده گفت : قانون آیین نامه مشخص کرده است که تا 15 آذر هر سال باید لایحه برنامه بودجه از طرف دولت به مجلس ارائه شود و الان هم تا جایی که معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور به من گفته، اکثر کارهای بخش نامه ای انجام شده و دوستان دولت باید سعی کنند در سریع ترین زمان بودجه را به مجلس تقدیم کنند چون ممکن است دوباره با تاخیر در بررسی بودجه مواجه شویم که این به زیان کشور است.

وی در پاسخ به این سئوال که تاخیر در ارائه بودجه چه زیان هایی دارد؟ گفت : من شنیده ام که برخی تصور می کنند اگر بودجه را با تاخیر بدهند نماینده ها زمان کمتری خواهند داشت و در نتیجه سریع تر بررسی می کنند و خیلی از نکات دیده نمی شود، اما باید بگویم که این طور نیست و وقتی لایحه بودجه سریع تر بررسی می شود ممکن است خوب هم تصمیم گیری نشود و به تبع همه ابعاد به شکل مناسب در نظر گرفته نشود.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که با توجه به زیر سئوال رفتن جایگاه مجلس از سوی برخی چهره ها در هفته های اخیر در شرایط فعلی چه چیزی بیشتر از هر چیز جایگاه مجلس را مستحکم خواهد کرد؟ گفت : نشاط سیاسی و عقبه فکری در مجلس موجب استحکام و شکوفایی مجلسی می شود که وظیفه صیانت از کشور را بر عهده دارد.



وی ادامه داد : این موضوع در رفتار شهید مدرس که نماد مجلس شورای اسلامی است به خوبی قابل مشاهده است و می توان دلیل این مدعا را در تلاشهای وی که موجب حفظ و صیانت از کشور در برهه های حساس شد مشاهده کرد.



لاریجانی در پاسخ به این سئوال که دلیل این همه تاکید و توجه قانون اساسی به جایگاه مجلس چیست؟ گفت: تجربه قانونگذاری و مشروطه در سال های قبل از انقلاب و فراز و فرودهایی که در گذشته مجلس ما اتفاق افتاده است و خیانت ها و مشکلاتی که بواسطه فقدان مجلس مردمی و مقتدر بوقوع پیوسته، موجب شده تا جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از منافع ملی تا این حد بالا برود و به همین دلیل است که در اصول زیادی از قانون اساسی بر جایگاه مجلس تاکید شده است و امیدواریم این جایگاه همیشه حفظ شود چرا که این جایگاه عامل مهمی برای پایداری کشور است.