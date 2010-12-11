دومین سوگواره ادبی بغض واژه در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این سوگواره ادبی، جایگاه شعر و ادبیات را در روشنگری راه ائمه اطهار (ع) و به ویژه قیام حضرت امام حسین (ع) کم نظیر، حساس و درخور توجه ارزیابی کرد.

محمد نیک نفس، شعر و نوحه را رکن عزاداری های حسینی نامید و گفت: حوزه هنری استان در راستای ترویج اشعار هنرمندانه که بر پایه های تاریخی و مذهبی صحیح استوار باشند، اقدام به برگزاری سوگواره ادبی می کند.

نیک نفس ضمن ارزیابی مثبت از اولین دوره برگزاری این سوگواره، گفت: در دوره نخست شاهد سرایش اشعار فاخر و ماندگار ادبی و همچنین خوانش شعر و مدیحه های تاثیر گذار بسیاری بودیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در دوره دوم نیز آثار ارائه شده می توانند گامی در جهت رشد و اعتلای ادبیات عاشورایی برداشته و زمینه ساز تولید آثار هنری مکتوب دیداری و شنیداری شوند.

نیک نفس زمان برگزاری این سوگواره ادبی را روز سه شنبه 23 آذر ماه همزمان با شب تاسوعای حسینی اعلام کرد و گفت: حضور شاعران و علاقه مندان در این سوگواره موجب رونق این محفل ادبی خواهد بود.

گفتنی است، دومین سوگواره ادبی بغض واژه راس ساعت 15.30 روز سه شنبه 13 آذر ماه کار خود را در مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس آغاز می کند.