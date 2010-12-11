قرارداد کشت گندم با 49 هزار کشاورز گلستانی منعقد شد

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انعقاد قرارداد کشت گندم در سطح 412 هزار و 191 هکتار بوده که از این مقدار 189 هزار و 629 هکتار گندم آبی و 222 هزار و 562 هکتار مربوط به گندم دیم است.

وی اظهار داشت: در زمینه تغییر سطح کشت گندم استان عوامل متعددی همه ساله در نوسان سطح زیرکشت گندم در استان دخیل هستند که در پیش بینی اولیه تولید و عملکرد آن تاثیر بسزایی دارد.

محمدی بیان داشت: شرایط اقلیمی، اهمیت تاریخ کاشت، استفاده از بذور گواهی شده، تهیه مطلوب بستر بذر، آبیاری مزارع و بکارگیری صحیح و بموقع از کود، سم و عوامل موردنیاز در زمان کاشت و افزایش قیمت خرید تضمینی نقش مهمی را در تولید خواهند داشت.

مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: کشاورزان گرامی به این موضوع توجه داشته باشند بهترین زمان کشت گندم و جو در آذرماه است و به زارعین توصیه کرد باتوجه به شرایط جوی در صورت امکان نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند.

وی یادآورشد: در سال گذشته سطح زیرکشت گندم استان بالغ بر 380 هزار و 760 هکتار با تولید یک میلیون و70 هزار تن بوده است.