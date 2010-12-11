باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت مالیات افشین قطبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به دعوی افشین قطبی در خصوص تعیین وضعیت پرداخت مالیات قرارداد وی با باشگاه پرسپولیس با حضور وکیل این باشگاه برگزار شد.

با توجه به بند هشت این قرارداد که در آن باشگاه پرسپولیس متعهد به پرداخت مالیات ناشی از قرارداد با افشین قطبی شده بود، کمیته انضباطی پس از شنیدن دفاعیات وکیل باشگاه در جلسه کمیته انضباطی و پس از بررسی دقیق و در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت مالیات قرارداد کرده است. رای صاده قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است.