درخشش سبز رنگ عقربها در شب برای ردیابی نور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد عقربها از توانایی عجیب خود در تاباندن نور سبز رنگ تحت پرتوهای ماوراء بنفش به عنوان ابزاری برای سنجیدن شرایط استفاده می کنند تا دریابند آیا شب برای آنها به اندازه ای تاریک هست تا در نهایت ایمنی از لانه های خود خارج شوند یا نه؟

از آنجایی که عقربها شکارچیان شب به شمار می روند کمی عجیب است که به جای استتار کردن خود از نوری مشابه فلورسنت استفاده می کنند. محققان دانشگاه کالیفرنیا در بیکرزفیلد اکنون برای این رفتار عجیب توضیحی یافته اند.

عقربها در بدن خود مقدار محدودی رنگدانه فلورسنت تولید می کنند که با ایجاد نور به تدریج از بین می روند. از این رو محققان 15 عقرب را تا اندازه ای که رنگدانه های آنها به اتمام برسند تحت پرتو ماورای بنفش قرار دادند و سپس رفتارهای این 15 جاندار را با رفتارهای 15 عقرب معمولی در شب و تحت نور ماورا بنفشی که نور ماه و ستاره ها را شبیه سازی می کرد، مقایسه کردند.

محققان مشاهده کردند عقربهایی که نور فلورسنت از خود تولید می کردند در یک منطقه کوچک باقی می مانند اما دیگر عقربها به صورت نامنظم در اطراف پرسه می زنند.

به گفته محققان معمای اصلی در آنچه عقربها می توانند در شب هنگام ببینند نهفته است. در صورتی که این جانداران نتوانند ترکیبات ماوراء بنفش نور ستاره ها و ماه را در اثر از بین رفتن رنگدانه های فلورسنت درک کنند، از روشن بودن شب به اندازه ای که ردیابی آنها برای شکارچیانشان ساده شود، آگاهی پیدا نکرده و به راحتی به اطراف حرکت می کنند. در واقع با از بین رفتن رنگدانه های فلورسنت، عقربها کمتر احساس خطر کرده و در اطراف پرسه می زنند.

به گفته دانشمندان رنگدانه های فلورسنت در ردیابی نور ماورا بنفش که در شبها پرتوی غالب به شمار می رود، به عقربها کمک فراوانی می کنند و به این شکل در صورتی که این جانداران شدت پرتو ماورا بنفش را بالا ببینند، برای جلوگیری از شکار شدن از پناهگاه های خود خارج نمی شوند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، همچنین محققان معتقدند نور فلورسنت عقربها می تواند کاربرد دیگری نیز داشته باشد به شکارچیان عقرب هشدار دهد که این جانداران بسیار سمی تر از آن هستند که قابل خوردن باشند.