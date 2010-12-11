بازتاب اعتراضهای شدید در لندن / روایت دانشجوی 21 ساله از خشونت پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب لایحه افزایش شهریه دانشگاهها در انگلستان شدت اعتراضات دانشجویی به اوج خود رسید که خسارات مالی و مجروحین زیادی را در میان دانشجویان و نیروهای پلیس بر جای گذاشت. رسانه های مختلف جهان در برابر این رویداد واکنشهای مختلفی از خود نشان داده و برخی از آنها پلیس انگلستان را به دلیل نشان دادن واکنشهای خشن به شدت زیر سوال بردند.

رویترز در این زمینه نوشت: دانشجویان انگلیسی نسبت به نسل قبلی خود رفتارهای جنگ طلبانه و فعالیتهای سیاسی کمتری انجام داده اند. بالا رفتن سیر صعودی اعتراضات اخیر دانشجویان انگلیس نشان می‌دهد که حتی مردم عادی نیز نسبت به اقدام اخیر دولت انگلیس در رابطه با افزایش سه برابری شهریه ها خشمگین هستند. متاسفانه وحشیگری پلیسهای سوار بر اسب انگلیس در برابر اعتراضات بی سابقه بوده است. هرج و مرجهای اخیر حتی بر روی خانواده سلطنتی نیز تاثیر داشت، به طوری که اتومبیل حاوی پرنس چالز و همسرش نیز مورد اصابت معترضین قرار گرفت.

به گفته یکی از اساتید مطالعات اروپایی در "کالج لندن کینگز": چنین اعتراضی در 20 سال اخیر بی سابقه بوده و اگر من جای دولت بودم برای حفظ منافع سیاسی خود از چنین اقدامی بسیار نگران می‌شدم. از هم گسیختن بسیاری از بخشهای دولتی، بالا رفتن سن بازنشستگی، افزایش مالیات اجناس از تاثیرات چشمگیری است که به زودی و در سال جدید مردم آن را حس خواهند کرد.

هرالد اسکاتلند نیز نوشت: معترضین قصد هیچ گونه حمله یا صدمه ای به پرنس چارلز و همسرش را نداشتند. اعتراضهای خاموش آنها با برخورد شدید پلیس انگلیس مواجه شد و این در حالیست که آزادی بیان و تجمع صلح آمیز از بخشهای مهم و مورد تاکید قانون حقوق بشر در اروپا است. در این درگیریها پلیس با باتوم به سر یک دانشجوی 20 ساله ضربه محکمی زد که مورد آسیب دیدگی جدی این دانشجو شد.

بر اساس گزارش الجزیره، بر اساس وقایعی که روز پنجشنبه در راستای اعتراض به بالا رفتن شهریه در انگلیس رخ داد، دانشجویان معترض به ماشین حامل پرنس ولز حمله کرده و یکی از آنها نیز دچار آسیب جدی از ناحیه سر شد. به گفته پلیس، 43 معترض و 12 افسر پلیس در این تظاهرات زخمی شده و 22 نفر نیز دستگیر شدند.

سایت گاردین گزارش خود را با سخنان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که دانشجویان این کشور را افراد وحشی خطاب کرده بود آغاز کرده است. این وب سایت خبری در گزارش خود به ادبیات کاملا بی پرده کامرون اشاره کرده است که دانشجویان را در اعتراضات به افزایش شهریه عده ای اوباش با رفتاری وحشیانه قلمداد کرده است.

کمیسیون رسیدگی به شکایات از پلیس (IPCC) اعلام کرد، دانشجوی 20 ساله دانشگاه میدلسکس که از ناحیه سر دچار آسیب جدی شده بود پس از درگیری به مدت سه ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت.

یک دانشجوی 21 ساله رشته ادبیات به گاردین گفت: بارها از ناحیه صورت مورد اصابت پلیس قرار گرفته و به زمین افتادم. با خنده ای به پلیس گفتم که از بیماری آسم رنج می‌برم و از یکی از افسرها پرسیدم که توالت کجاست او نیز در جواب گفت یا حرکت کن یا با اسبم تو را له می‌کنم.

معترضین تا چندین ساعت پس از آغاز اعتراض جدی خود، هیچ حرکت خشونت آمیزی از خود نشان ندادند.

سی ان ان نیز از دستور دیوید کامرون مبنی بر برخورد شدید پلیس انگلستان با معترضین خبر داد. این در حالیست که اتحادیه بین المللی دانشجویان نیز اظهار کرد شواهد نشان دهنده آن است که تعداد زیادی از دانشجویان معترض رفتار خشونت آمیزی نسبت به پلیس نداشته و اعتراض کاملا صلح آمیز بوده است.