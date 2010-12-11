کمبود نقدینگی مشکل اصلی صنعتگران چهارمحال و بختیاری است

محمدجواد رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهارداشت: در حال حاضر، کارفرمایان و واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری از جمله کمبود نقدینگی و تسهیلات مواجه هستند که در صورت رفع این مشکل روند صادرات استان بیش از پیش افزایش می‌یابد.

وی نرخ ارز را از دیگر این مشکلات عنوان کرد و افزود: نرخ فعلی ارز کشور موجب شده است تا در میدان رقابت صادرات این امر به نفع واردکنندگان باشد و افزایش هزینه تولید برای صادرکنندگان داخلی را دنبال داشته است.

رادمنش تاکید کرد: واردات بی رویه همواره به عنوان یک مشکل اساسی فراروی تولیدکنندگان مطرح بوده است که در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه واردات موجب می‌شود تا سطح رقابت بین واحدهای تولیدکننده کالاهای داخلی افزایش یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: متأسفانه در این استان کوچک هیچ فروشگاهی نیست مگر این که کالاهای خارجی آن بر کالاهای داخلی فزونی یافته باشد و این نشان دهنده روند واردات بی‌رویه و بی‌برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم برای حمایت از صادرکنندگان، بسته‌های حمایتی در برنامه‌ها دیده شود تا تمهیدات لازم برای تجار و صادرکنندگان اندیشیده شود.

رادمنش با تأکید بر اینکه صادرات یک زنجیره و صادر کننده فقط یکی از حلقه‌های زنجیره است، افزود: شعار صادرات پایدار محور توسعه در برنامه‌های دولت عملیاتی شده است به طوری که روند صادرات از سال 80 تا امروز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی بر روان کردن قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: در صورت همکاری بین بخش خصوصی و دولتی توسعه صادرات غیر نفتی به طور مطلوب تحقق می‌یابد.

رادمنش بر بازاریابی و شناخت بازارها تاکید کرد و گفت: لازم است بنگاه‌های اقتصادی فرآیند تولید، توزیع، مبادله و مصرف را با هم در نظر بگیرند و برای معرفی محصولات وقت بیشتری بگذارند.