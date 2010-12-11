افزایش گازهای گلخانه ای/ عدم همکاری عراق و عربستان در مهار گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان هواشناسی کشور پیش از ظهر شنبه در نشست خبری چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم که از روز 29 آذر تا یکم دی ماه امسال در تهران برگزار می شود اهداف و برنامه های این کنفرانس را با تاکید بر نقش تغییرات اقلیم و تاثیر مخرب انسان بر آب و هوا تشریح کرد.

تغییر الگوی بارشها

بهرام صناعی با تاکید بر تغییر الگوی بارشها و وضعیت آب اضافه کرد: در گذشته اگر ماندگاری برف در شهرهای صنعتی وجود داشت امروزه به دلیل تغییر وضعیت آب و هوایی دیگر برف به صورت ماندگار در شهرهای صنعتی نمی ماند و بارشها به صورت سیل آسا است و افزایش خشکسالی ها را نیز در پیش داریم.

وی به تبخیر بالا در جهان به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای کره زمین اشاره کرد و اظهار داشت: خشکسالی ها ناشی از افزایش تبخیر و تغییر الگوی بارش است که همه اینها نتایج تغییرات شدید اقلیمی است.

وی به پدیده گرد و غبار در ایران و مناطقی از خاورمیانه اشاره کرد و افزود: افزایش سیل و خشکسالی تغییر وضعیت اقلیم را نشان می دهد که برای نمونه باید به سیل در پاکستان اشاره کرد. ضمن اینکه ناهنجاریهای آب و هوایی که در کشورهای منطقه به وضوح دیده می شود.



کاهش یک درصدی بارش و افزایش یک درجه ای دما در 30 سال آینده

دبیر چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم از پیش بینی سازمان هواشناسی برای دوره سی ساله 2010 تا 2039 خبر داد که بر اساس آن یک درصد کاهش بارش و 9 دهم درجه (نزدیک به یک درجه) افزایش دما برای کشور پیش بینی می شود.

خراسان بالاترین میزان افزایش دما را دارد

احمد عسکری افزود: اینها خبرهای خوبی نیست و باید پذیرفت با افزایش بارندگی می توان اثرات مثبت را مشاهده کرد ولی متاسفانه در مناطق غرب و جنوب غرب ایران با بیشترین کاهش بارندگی و در مناطق شمال غرب مانند خراسان بالاترین میزان افزایش دما را شاهد هستیم.

افزایش گازهای گلخانه ای در کشور

مشاور عالی سازمان هواشناسی و عضو هیئت داوری مقالات رسیده به چهارمین کنفرانس تغییر اقلیم منطقه نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد وضعیت گازهای گلخانه ای در کشور گفت: آمارهای ثبت شده در داخل نشان می دهد گازهای گلخانه ای در کشور در حال رشد است و این وضعیت افزایش گازهای گلخانه ای ارتباط مستقیم با افزایش دما و تغییرات اقلیمی دارد.

مصطفی جعفری با تاکید بر اینکه برخی از آمارهای منتشر شده در مورد میزان تولید آلاینده گازهای گلخانه ای از سوی مجامع بین المللی غلو شده و غیر حقیقی است و آنها اغلب قصد سو استفاده سیاسی دارند اما در هر صورت در این کنفرانس با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که به محیط زیست اهمیت می دهیم آمارهای واقعی و شفاف در مورد میزان گازها ارائه می شود.



عراق و عربستان برای مهار گرد و غبار همکاری نمی کنند

همچنین صناعی رئیس سازمان هواشناسی کشور در مورد وضعیت گرد و غبار و شرایط همسایه های ایران مانند عربستان و عراق گفت: از تمامی کشورهای همسایه خواسته شده در این کنفرانس حضور داشته باشند اما عراق و عربستان که بیشترین تاثیر را در آلودگی هوای کشور به گرد و غبار داشتند نسبت به این دعوت بی تفاوت هستند.

وی اظهار داشت: این کشورها به خصوص عربستان تحت فشارهای بین المللی و به دلیل مناسبات خود با کشورهای دیگر با ما همکاری نمی کنند.

تغییرات اقلیمی بر آلودگی هوای تهران تاثیر زیادی ندارد

در ادامه این نشست، پرویز رضا زاده مدیرکل پیش بینی هواشناسی سازمان هواشناسی گفت: تغییرات اقلیمی بر آلودگی هوا و یا اینورژن و "وارونگی" دما تاثیر زیادی ندارد و این افزایش چگالی آلودگی و سردی هوا است. ما انتظار بارندگی ناچیز و خشکی هوا در پائیز را داشتیم که متعاقب آن چگالی آلودگی بالا می رود و این اتفاق افتاد.

وی در مورد آخرین پیش بینی برای سه ماه آینده افزود: پیش بینی کنیم شرایط در فصل زمستان به حالت نرمال در بارندگی بر می گردد اما هرگز نمی تواند کمبودهای بارش را جبران کند و باید در مصرف آب و انرژی صرفه جویی شود.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: منابع آلاینده در تهران بالاست که مهمترین آن عوامل انسان ساخت مثل خودرو، سوخت، افزایش جمعیت و... است که به شکل ناپیوسته منجر به وضعیت حاد آلودگی هوای تهران شده است.



تحریم رادارهای هواشناسی از سوی غربیها

در ادامه صناعی رئیس سازمان هواشناسی در مورد آخرین وضعیت تحریم امکانات هواشناسی افزود: غربیها در این زمینه مشکل درست می کنند اما ما در خرید تجهیزات مورد نیاز به جز در مورد رادار مشکلی نداریم که در این حوزه کشورهای تولید کننده ابزار دسته اول در مناقصه های ما شرکت نکردند اما با رایزنی ها با شرکتهای جایگزین مشکلات را حل می کنیم.