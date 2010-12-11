به گزارش خبرگزاری مهر، سمپراس از این بابت ابراز تاسف کرده و گفته که می‌خواسته روزی جام‌هایش را به فرزندانش بدهد. جام‌های سمپراس، بازیکن افسانه‌ای تنیس در لس آنجلس از وی به سرقت رفته است.

بر پایه گزارش "ایگنیشن"، سمپراس در این خصوص اظهار داشت: این جام‌ها معرف تاریخ تنیس من بودند و از اینکه دوباره قادر به دیدن آنها نخواهم بود، بسیار ناراحتم. من بدرستی از جام‌هایم مراقبت کرده بودم تا زمانی آنها را به فرزندان بدهم.

"ریچی بیتی"، رئیس فدراسیون بین المللی تنیس به سمپراس پیشنهاد داده که دو جام "دیویس کاپ" را به عنوان نسخه جایگزین به این تنیسور اهدا کند. بیتی گفت: ما واقعا از این بابت متاسفیم. می دانیم که جام دیویس برای یک تنیسور از چه اهمیت بالایی برخوردار است. ما می توانیم دو جام ربوده شده دیویس کاپ را به عنوان نمونه به او بازگردانیم.