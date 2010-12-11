56 واگن آماده تحویل به مترو است/ مردم برای بارش باران دعا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح شنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی فرهنگی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر این که با توجه به افزایش آلودگی هوای تهران وزارت کشور چه اقداماتی برای افزایش واگن‌های مترو انجام داده گفت: در دولت نهم و دولت دهم بودجه دولت برای متروی تهران چهار برابر افزایش یافته است.

وزیر کشور افزود: موضوع ناوگان حمل و نقل پایتخت یک موضوع زنجیره‌ای است که شامل مترو و اتوبوس می‌شود ولی به تازگی 56 واگن برای متروی تهران خریداری و وارد شده است و شهرداری تهران باید هرچه زودتر اقدامات لازم را برای تحویل این واگنها و ورود به ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری پایتخت انجام دهد.

وی تاکید کرد: خرید واگنهای دو طبقه متروی تهران در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

نجار در پاسخ به پرسش دیگری خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید کارشناسان بر تعطیلی تهران، وزارت کشور تهران را تعطیل نکرده است گفت: طرح سراسری زوج و فرد به درستی اجرا شد و بار ترافیکی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین تعداد زیادی از کارخانجات آلاینده تعطیل شدند و تمامی 30 توصیه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به درستی اجرا شد که نمونه آن آبپاشی خیابانها بود با این حال مردم باید دعا کنند تا باد و باران به تهران بیاید.