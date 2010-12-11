رسوب هوا در ریه؛ عوارض دیررس آلودگی هوا/ مرگ زودرس در کمین بیماران

دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به اینکه عوارض آلودگی هوا به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم می شود به خبرنگار مهر گفت: در عوارض زودرس آلودگی هوا دستگاه تنفسی و سیستم مغز و اعصاب درگیر می شود اما در عوارض دیررس آلودگی هوا، ذرات ریز معلق در هوا در نسوج ریه رسوب می کند و به تدریج کارکرد ریه تحلیل می رود.

وی افزود: رسوب ذرات معلق در ریه منجر به تخریب ریه شده و کار اکسیژن رسانی را مختل می کند و در نتیجه گلبولهای قرمز بیش از حد معمول شده و فرد هنگام پیاده روی مشکل پیدا می کند.

خسرونیا با تاکید بر افزایش موارد بستری بیماران در فصل پاییز، اظهارداشت: عوارض ادامه روند آلودگی هوا در سالهای متمادی نمایان می شود اما این وضعیت در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی، سرطانی و... زودتر نمایان می شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به آلودگی هوا که موجب تشدید بیماری افراد مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی می شود، گفت: وضعیت جسمی این افراد در طول مدت بستری در بیمارستان به درمان جواب نمی دهد و باعث مرگ زودرس آنها می شود.