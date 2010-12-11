54 جلد کتاب درباره قم و حضرت معصومه (س) منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد عابدی روز شنبه در مراسم معارفه و تودیع تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) گزارشی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در این آستانه ارائه کرد و یادآور شد: یکی از فعالیت های فرهنگی که توسط آیت الله مسعودی خمینی در آستانه حضرت معصومه (س) برگزار شد، برگزاری کنگره حضرت معصومه (س) به منظور تبیین شخصیت آن بزرگوار بوده است.

وی از انتشار 54 جلد درباره قم و حضرت معصومه (س) و نقش ایشان در قم خبر داد و تاکید کرد: درباره شهری که مرکز تشیع و حوزه علمیه است انتشار این قبیل کتابها بسیار ضروری می باشد.

مسئول فرهنگی آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، احیاء آثار علی ابن ابراهیم قمی را از دیگر فعالیت های فرهنگی انجام شده عنوان کرد و گفت: دو سال قبل آیت الله مسعودی خمینی به محضر مقام معظم رهبری مشرف شدند که معظم له فرمودند ای کاش معلوم می شد که قبر علی ابن ابراهیم قمی کجاست؟ با این اشاره مقام معظم رهبری آیت الله مسعودی خمینی تصمیم گرفتند کنگره ای برای معرفی شخصیت علی ابن ابراهیم قمی برگزار کند.

عابدی با بیان اینکه تا کنون 30 جلد کتاب درباره علی ابن ابراهیم قمی منتشر شده است، خاطر نشان کرد: در نمایشگاه بین المللی کتاب بیشترین کتابی که اهل سنت از شیعه خریداری کردند تفسیر قمی بود و ما با راهنمایی آیت الله مسعودی خمینی به بحث و بررسی این کتاب پرداختیم که 15 جلد کتاب درباره این تفسیر و 15 جلد دیگر درباره معرفی علی ابن ابراهیم قمی در دست تدوین و انتشار داریم.

وی تاسیس پژوهشکده علامه طباطبایی را از دیگر فعالیت های آستانه مقدسه برشمرد و یادآور شد: گذشته از نام علامه طباطبایی و اینکه این مرکز علمی - فرهنگی به نام ایشان تاسیس شده است در صدد هستیم آثار آن بزرگوار را احیاء کنیم.

عابدی خاطر نشان کرد: مرکزی به نام پاسخگویی به شبهات قرآنی و اعتقادی در پژوهشکده علامه طباطبایی تاسیس شد و این مرکز شبهاتی که در روزنامه ها و سایت ها نسبت به شیعه وجود دارد را جمع آوری کرده و پیرامون آن فعالیت های گسترده ای انجام می دهد.

وی این مرکز را یکی از مصادیق تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تحول در حوزه عنوان کرد.

عابدی فعالیت های فرهنگی انجام شده در آستانه مقدسه را گسترده و تاثیر گذار توصیف کرد و یادآور شد: بهترین و معتبرترین ناشران موجود در قم وقتی می خواهند کتابی را چاپ کنند در تیراژ 700 الی 1000 نسخه منتشر می کنند در حالیکه کتابهای آستانه مقدسه در 13 هزار نسخه چاپ می شود و این یعنی توجه زوار و مسافران به آثار آستانه مقدسه چشمگیر است.