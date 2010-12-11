دوست دارم وحید شمسایی هرچه زودتر به تیم بازگردد

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون پیروزی پرگل تیم ماهان مقابل راه ساری افزود: بازی خوبی بود و تیم راه ساری به ما فشار می‌آورد اما توانستیم پیروزی در این بازی را ازآن خود کنیم؛ با وجود آنکه این بازی یک بازی خارج از خانه بود اما می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم.

وی با بیان اینکه شرایط روحی تیم ما بسیار مناسب است، تصریح کرد: اگر بازیکنان ما از نظر روحی مشکل داشتند، نمی‌توانستند به پیروزی برسند؛ بیشتر تیم‌هایی که در ساری به میدان می‌روند، نمی‌توانند مقابل تماشاگران مازندرانی به پیروزی برسند اما ما توانستیم این پیروزی را ازآن خود کنیم.

بازیکن تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان در مورد جریمه‌های مسئولان ماهان برای نتیجه گرفتن بازیکنان این تیم ادامه داد: مسئولان باشگاه تلنگر خوبی به ما وارد کردند و باعث شدند که در این بازی به پیروزی برسیم اما مطمئن هستم که اگر چند هفته نتایج خوبی کسب کنیم، این جریمه بخشیده می‌شود.

وی در مورد محرومیت وحید شمسایی اضافه کرد: در مورد محرومیت وحید نمی‌توانم حرفی بزنم زیرا مسئولان باشگاه می‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند اما به عنوان یک بازیکن دوست دارم وحید هرچه زودتر به تمرینات ما باز گردد.