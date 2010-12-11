55 افسانه ترکمنی برگزیده جشنواره کتاب سلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برگزیدگان این جشنواره در گروه‌های داستان تالیف، داستان ترجمه، داستان آیینی، بخش ویژه داستان، شعر و تصویرگری معرفی شده اند.

کتاب 55 افسانه ترکمنی برای نوجوانان به روایت "عبدالصالح پاک" کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گلستان در سال 88 به چاپ رسیده است.

کتاب 55 افسانه ترکمنی برای نوجوانان هفدهمین اثر این نویسنده و جلد چهارم افسانه های به چاپ رسیده عبدالصالح پاک است.

افسانه "چهل دروغ، "دختر چوبی" و " افسانه های ترکمن صحرا" سه کتاب از سری آثار به چاپ رسیده این نویسنده بشمار می رود.

55 افسانه ترکمنی برای نوجوانان حاصل 15 سال تلاش این نویسنده است که از سوی موسسه انتشارات قدیانی از سری کتابهای بنفشه (واحد کودکان ونوجوانان ) چاپ و با قیمت 40هزار ریال روانه بازار شده است.

عبدالصالح پاک نویسنده معروف داستانهای کوتاه کیهان بچه ها تاکنون رمان و داستانهای کوتاه متعددی را به چاپ رسانده است.

جشنواره‌ کتاب "سلام" هر سال از سوی مجله‌ "سلام بچه‌ها" برگزار می‌شود.