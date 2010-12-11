مشکلی در گوشتهای وارداتی به قم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور قبل از ظهر شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان قم که در سالن جلسات سازمان بازرگانی برگزار شد در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه واردات و عرضه گوشت به استان از طرف دستگاههای نظارتی به طور کامل کنترل میشود گفت: اعضای کمیسیون نظارت و دستگاههای نظارتی به شهروندان این اطمینان خاطر را میدهند که واردات این گوشتها از لحظه کشتار دام و تا زمان عرضه آن در بازار با کنترل و نظارت دستگاههای مربوطه پیگیری شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه گوشتهای وارداتی به استان قم مورد تأیید دامپزشکی و بازرگانی استان است اظهارکرد: واردات و عرضه این گوشتها در کنترل و ثبات قیمت گوشت در بازار بسیار موثر است.
نصب صندوق مکانیزه در فروشگاههای استان
وی در ادامه، نصب صندوق مکانیزه در فروشگاههای سطح بازار قم را از مصوبات جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی اعلام کرد و بیان داشت: همه فروشگاههای صنفی در قم، میبایست به این صندوقها مجهز شوند.
رئیس سازمان بازرگانی قم، نصب صندوقهای مکانیزه در فروشگاهها را مستلزم صرف هزینه دانست و اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد این امکان به اتحادیهها داده شود تا از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، تسهیلاتی را برای خرید و نصب این صندوق ها فراهم کرده تا با انجام این کار، آمادگی برای کنترل قیمت ها بیشتر شده و باعث آرامش خاطر شهروندان شود.
آمادگی قم برای اجرا کردن طرح هدفمند کردن یارانهها
وی در ادامه به طرح هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: استان قم آمادگی لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را دارد و یکی از اقدامات اساسی که در راستای این قانون توسط وزارت بازرگانی صورت گرفته ذخیره سازی کالاها و نظارت کامل در سطح بازار است.
عالیپور گفت: در این خصوص، اطلاع رسانی به کسبه، بازاریان، تجار و بازرگانان استان قم انجام شده و برای اجرای قانون هدفمند سازی در این استان جای هیچگونه نگرانی و تشویش وجود ندارد.
ذخیره 5 هزار تن تخم مرغ برای اجرا کردن طرح هدفمند کردن یارانهها
عالیپور در ادامه با اشاره به اینکه تکالیف هر استانی در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی مشخص شده افزود: تکلیفی که به عهده بازرگانی استان قم واگذار شده ذخیره سازی 5 هزار تن مرغ است و بخشی از ذخیره سازی آن نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: در زمینه ذخیره سازی مرغ قرارداد با مباشرین خرید و ذخیره سازی استان قم تنظیم شده و در زمینه ذخیره سازی کالاهای اساسی در این استان و کل کشور مشکلی وجود ندارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم گفت: واردات گوشت به استان کامل کنترل شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالیپور قبل از ظهر شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان قم که در سالن جلسات سازمان بازرگانی برگزار شد در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه واردات و عرضه گوشت به استان از طرف دستگاههای نظارتی به طور کامل کنترل میشود گفت: اعضای کمیسیون نظارت و دستگاههای نظارتی به شهروندان این اطمینان خاطر را میدهند که واردات این گوشتها از لحظه کشتار دام و تا زمان عرضه آن در بازار با کنترل و نظارت دستگاههای مربوطه پیگیری شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
نظر شما