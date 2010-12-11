"خانه تعزیه کرمان" تنها سالن اختصاصی تعزیه در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، غلام‌عباس سالاری رئیس حوزه هنری استان کرمان، در مورد احداث مکانی ویژه تعزه با عنوان "خانه تعزیه کرمان" گفت: حوزه هنری کرمان فضایی را با بیش از دو هزار متر مربع مساحت برای اجراهای بزرگ تعزیه در نظر گرفته که کاملترین و در واقع تنها سالن اختصاصی برای تعزیه در ایران است و مراحل پایانی تجهیز شدن آن رو به پایان است.

وی افزود: کرمان از سال 72 با 11 دوره استانی اجراهای تعزیه را برگزار کرده و تنها شهری است در ایران که امکانات اجرایی گروه‌های بزرگ را برای تعزیه فراهم و به ‌منظور گسترش و بهره‌وری دیگر گروه‌های استان‌های مختلف چند سال است برنامه اجرای این گروه‌ها را سراسری کرده‌ است.

سالاری ادامه داد: مراسم سوگواری تعزیه در حوزه هنری کرمان از سال 72 با یک دبیرخانه دائمی فعالیت خود را به صورت گسترده در کرمان آغاز و از سال 87 این مرکز با دعوت گروه‌های تعزیه از سراسر کشور فعالیت خود را گسترش داد و در حال حاضر 11 گروه حرفه‌ای تعزیه را در کرمان زیر پوشش حمایتی دارد.

رئیس حوزه هنری کرمان ادامه داد: کارشناسان این دوره دکتر محمدحسین ناصر‌بخت، سیدعظیم موسوی و داود فتحعلی‌بیگی هستند که قرار است 10 گروه نمایشی تعزیه را که از شهرهای کرمان، تفرش، قم، اصفهان و اراک هستند در بخش‌های موافق خوانی، مخالف خوانی، معین‌البکا، راویان زند، بچه خوانی و موسیقی تعزیه کارشناسی کنند.

سالاری گفت: با برنامه‌ریزی که در اجراهای گروه‌ها صورت گرفته تعزیه‌ها به صورت ترکیبی اجرا می‌شود و این بخش که با عنوان بوم سرخ است تعزیه با عکاسی، نقاشی و خوشنویسی به صورت ترکیبی اجرا می‌شود که زمان آن روز عاشورا تا 17 محرم هر روز از ساعت 10 تا 16 است.