منوریل به هیچ وجه نباید از مقابل حرم حضرت معصومه عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی ظهر شنبه در مراسم تودیع خود به بحث عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه (س) اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل اینکه وجود منوریل خوب است یا بد، بنده کاری ندارم اما اگر روزی به این عقیده بودم که احیانا منوریل از مقابل حرم عبور کند امضایم را پس می گیرم و اعتقاد دارم به هیچ وجه منوریل نباید از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه یا از روی صحن جواد الائمه عبور کند.

وی اضافه کرد: بنده اظهاراتم را به شورای اسلامی شهر و شهرداری قم منتقل کردم اما هنوز جواب نامه مرا نداده اند.

گفتنی است آیت الله مسعودی خمینی پس از اینکه سخنرانی خود را در مورد فعالیتهای انجام شده در حرم مطهر حضرت معصومه (س)ارائه کرد از مجری برنامه دو دقیقه زمان گرفت تا از حجت الاسلام سعیدی و حجت الاسلام محمدی گلپایگانی تقدیر کند اما در این فاصله علاوه بر تقدیر و تشکر در مورد عبور منوریل از مقابل حرم مطهر صحبت کرد.

حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی نیز در این مراسم به مراسم معارفه آیت الله مسعودی خمینی در سال 71 اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان بنده 20 میلیون تومان برای انجام فعالیتهای حرم مطهر به آیت الله مسعودی خمینی دادم اما نمی دانم که ایشان این پول را به من برگرداندند یا خیر.

البته رئیس دفتر مقام معظم رهبری این مطالب را به شوخی بیان کرد و باعث خنده حاضران در مراسم شد.