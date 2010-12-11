تدوین شرایط فعالیت موسسات کنکور دستیاری/ ادامه فعالیت برخی غیرمجازها

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمدعلی محققی شنبه با اعلام این خبر افزود: کارنامه فعالیت مراکز غیر قانونی به مراجع قانونی احاله شده و به زودی نتایج رسیدگی به آنها اعلام می­شود.

وی با اشاره به حساس بودن بحث آموزش پزشکی، ‌اظهار داشت: به جز مراجع ذیصلاح هیچ موسسه ای بنا بر قانون، حق آموزش پزشکی ندارد.

محققی یادآور شد: البته متأسفانه به رغم اقدامات قانونی انجام شده و پیگیری وزارت بهداشت از مراجع قانونی هنوز برخی از مؤسسات غیرمجاز در این زمینه فعالیت دارند که به داوطلبان آزمون­ها توصیه می­کنیم به این مراکز مراجعه نکنند.

دکتر محققی پیش از این در گفتگو با مهر از تعطیلی تمام کلاسهای خصوصی دستیاری خبر داده و گفته بود: دخالت در امور آموزشی بدون داشتن مجوز، غیرقانونی است و در مراجع قانونی قابل رسیدگی است و تاکنون هیچ موسسه ای از وزارت بهداشت برای این موضوع مجوز دریافت نکرده است.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزوده بود: هر موسسه و نهادی که بخواهد در امور آموزشی دخالت کند باید مجوز داشته باشد. اولاً تقاضای مجوز به ندرت دریافت شده است و بسیاری از موسسات که اکنون فعال هستند حتی درخواست مجوز را نیز به وزارت بهداشت ارائه نکردند و مجوزی هم دریافت نکردند.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام موسسه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت در حیطه آزمونهای دستیاری دارد گفته بود: هیچ موسسه ای از وزارت بهداشت در این زمینه مجوز ندارد.

کلاسهای خصوصی دستیاری که در تابستان 89 نسبت به برگزاری کلاسهای خود اقدام کرده بودند به صورت مکاتبه ای به فعالیت خود ادامه می دهند.