آزادشهر رتبه دوم باغات زیتون گلستان را داراست

حبیب الله بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مدیریت به منظور افزایش عملکرد باغات زیتون در سالجاری اقدام به احداث 150 هکتار باغ زیتون متراکم در سطح این شهرستان کرده که در این روش هزار و 400 اصله نهال در واحد سطح (در هر هکتار) کشت می شود و ارقام کشت شده از نوع اربکین و کرونایکی است.



وی خاطرنشان کرد: با احداث باغات متراکم تقریبا هفت برابر باغ معمولی در آن نهال زیتون کشت می شود که به همان نسبت نیز حداقل 16تن محصول را می توان در واحد سطح پیش بینی کرد.

بذرافشان افزود: در باغات متراکم حداقل پنج برابر باغات معمول باردهی دارد و پس از سه سال نهالهای کاشته شده بارور خواهند شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان آزادشهر اعلام کرد: طرح مبارزه بیولوژیک که از نیمه دوم اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شد افزون بر هزار و 275 هکتار در اراضی این شهرستان انجام پذیرفته است که این مبارزه با مصرف هزار و 723 گرم تریکو کار و به تعداد 674 هزار و 250 عدد زنبور براکون صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: طرح مبارزه بیولوژیک با تعیین موقعیت مکانی محل های اجراء تهیه کروکی و مشخصات بهره بردار با نصب تله های نوری، فرمونی به منظور شکار پروانه شکار شده در هر روز به منظور تعیین میزان آلودگی در زمان رها سازی مواد بیولوژیک انجام می شود.



