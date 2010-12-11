به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین ضمن بیان مطلب فوق در مورد دیدار مجدد این تیم برابر فولاد در جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: با نگاهی جدید به مصاف فولاد رفته و آنها را دستکم نمیگیریم. به همین دلیل در بازی دوشنبه با تمام قوا به مصاف این تیم میرویم زیرا با توجه به امتیازهایی که در لیگ برتر از دست دادهایم، باید جام حذفی را کاملا جدی بگیریم.
وی با بیان اینکه فریب پیروزی مقابل فولاد در لیگ برتر را نمیخورده و در باد این پیروزی نمیخوابیم، اضافه کرد: با کسب نتایج خوب و قهرمانی در جام حذفی هم ناکامیها در لیگ را جبران کنیم و هم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب میکنیم. شما میدانید حتی یک اشتباه در جام حذفی یعنی خداحافظی با یک جام و به همین دلیل نباید اشتباه کنیم.
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین اضافه کرد: خوشبختانه با پیروزی شیرین در هفته هجدهم، بازیکنان تیم روحیه بهتری گرفته اند و سایه آن ترس از باخت که همواره تیم را آزار میداد، تا حدودی از سر استیل آذین کم شده است اما هنوز احساس میکنم بازیکنان تیم در 10 دقیقه پایانی بازی کم میآورند و ترس و استرس دارند.
وی با بیان اینکه به آینده استیل آذین امیدوار است، اظهار داشت: در هر صورت برابر تیم قدرتمند فولا توانستیم طلسم ناکامیهای تیم را بشکنیم. البته هیچ قولی در مورد جایگاه تیم نمیدهم اما کادرفنی و بازیکنان تلاش خواهند کرد تیم را به ردههای بالاتر جدلو برسانند.
پروین در پایان با بیان اینکه میلاد زنیدپور نمیتواند از تیم جدا شود و همچنان در استیل آذین میماند، از بخشش حسین کعبی خبر دارد و گفت: در نشستی که با این بازیکن داشتم، از وی خواستم در بازیهای بعدی همه توانش را بکار ببندد تا بهترین بازیکن استیل آذین در هفتههای آینده شود.
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