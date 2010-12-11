۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

نظارت و بازرسی بازار در گلستان باید تداوم یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان بر لزوم تداوم نظارت و بازرسی مستمر بر اصناف و بازار در آستانه اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در نشست ستاد هدفمندی یارانه ها در استانداری افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در تهیه خودروهای گشت های بازرگانی کمک کنند و گشتها هم بهتر است چند منظوره شود تا از اتلاف انرژی هم جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: همچنین گشت مشترک دانشگاه علوم پزشکی و بازرگانی هم اجرایی شود و جلسات تنظیم بازار نیز تا اجرایی شدن طرح ادامه پیدا کند تا کنترل مناسبی نسبت به قیمتها داشته باشیم.
 
استاندار گلستان بیان داشت: هوشیاری مردم در کسب اخبار طرح هدفمند کردن یارانه ها از صدا و سیمای ملی و مرکز استان و ستاد هدفمند سازی یارانه ها جلوی شیطنت دشمنان را می گیرد.
 
قناعت افزود: دشمنان نظام می خواهند اجرایی شدن این قانون موفق نشود، پس به جنگ روانی دل بسته اند، درحالیکه 90 درصد رسانه ها در دست آمریکال و اسراییل است و می خواهند جو سنگین و پر التهابی ایجاد کنند و تنها راه مقابله با این ترفند، اشرافیت کامل است.
 
وی اظهار داشت: دشمن از مدیریت صحیح ایران در هدفمند کردن یارانه ها گیج شده است.
 
قناعت گفت در کمیت جلسات و مباحث و مصوبات آن و آمادگی برای اجرای طرح، جزو پنج استان اول کشور هستیم و اکنون که مقدمات انجام شده  و به مرحله اجرا رسیده ایم باید با دقت و با اشرافیت کامل و خونسرد پیش برویم.
