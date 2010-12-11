نظارت و بازرسی بازار در گلستان باید تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در نشست ستاد هدفمندی یارانه ها در استانداری افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در تهیه خودروهای گشت های بازرگانی کمک کنند و گشتها هم بهتر است چند منظوره شود تا از اتلاف انرژی هم جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: همچنین گشت مشترک دانشگاه علوم پزشکی و بازرگانی هم اجرایی شود و جلسات تنظیم بازار نیز تا اجرایی شدن طرح ادامه پیدا کند تا کنترل مناسبی نسبت به قیمتها داشته باشیم.

استاندار گلستان بیان داشت: هوشیاری مردم در کسب اخبار طرح هدفمند کردن یارانه ها از صدا و سیمای ملی و مرکز استان و ستاد هدفمند سازی یارانه ها جلوی شیطنت دشمنان را می گیرد.

قناعت افزود: دشمنان نظام می خواهند اجرایی شدن این قانون موفق نشود، پس به جنگ روانی دل بسته اند، درحالیکه 90 درصد رسانه ها در دست آمریکال و اسراییل است و می خواهند جو سنگین و پر التهابی ایجاد کنند و تنها راه مقابله با این ترفند، اشرافیت کامل است.

وی اظهار داشت: دشمن از مدیریت صحیح ایران در هدفمند کردن یارانه ها گیج شده است.

قناعت گفت در کمیت جلسات و مباحث و مصوبات آن و آمادگی برای اجرای طرح، جزو پنج استان اول کشور هستیم و اکنون که مقدمات انجام شده و به مرحله اجرا رسیده ایم باید با دقت و با اشرافیت کامل و خونسرد پیش برویم.