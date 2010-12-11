به گزارش خبرگزاری مهر ، چهار رمان از حسین فتاحی، سید هاشم حسینی، فریبا انیسی و حسن بهرامی که با موضوع انقلاب اسلامی نوشته و در دومین دوره جشنواره داستان انقلاب برگزیده شده‌اند، به زودی چاپ خواهند رسید.

فصل کبوتر، گل سنگ، تفنگ پدر بر بامهای تهران و چقدر حرف می زند عناوین چهار رمانی هستند که مراحل آماده سازی را برای چاپ طی می‌کنند و قرار است قبل از برگزاری دوره جدید این جشنواره و همزمان با سی و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شوند.

پیش از این کتابهای "تالار پذیرایی پایتخت" از محمد علی گودینی، "شاه بی شین" از کاظم مزینانی و "اشک آخر " از سید هاشم حسینی در جشنواره داستان انقلاب برگزیده شده بودند که انتشارات سوره مهر آنها را منتشر کرده است.

جشنواره داستان انقلاب توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه برگزار می‌شود .



