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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

رمانهای برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب منتشرمی‌شود

رمانهای برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب منتشرمی‌شود

رمانهای برگزیده دومین دوره جشنواره داستان انقلاب همزمان با برگزاری سومین دوره این جشنواره توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، چهار رمان از حسین فتاحی، سید هاشم حسینی، فریبا انیسی و حسن بهرامی که با موضوع انقلاب اسلامی نوشته و در دومین دوره جشنواره داستان انقلاب برگزیده شده‌اند، به زودی چاپ خواهند رسید.

فصل کبوتر، گل سنگ، تفنگ پدر بر بامهای تهران  و چقدر حرف می زند عناوین چهار رمانی هستند که مراحل آماده سازی را برای چاپ طی می‌کنند و قرار است قبل از برگزاری دوره جدید این جشنواره و همزمان با سی و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شوند.

پیش از این کتابهای "تالار پذیرایی پایتخت" از محمد علی گودینی، "شاه بی شین" از کاظم مزینانی و "اشک آخر " از سید هاشم حسینی در جشنواره داستان انقلاب برگزیده شده بودند که انتشارات سوره مهر آنها را منتشر کرده است.

جشنواره داستان انقلاب توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه برگزار می‌شود .

 

 
کد مطلب 1208255

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