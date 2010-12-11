مطالعات جامع بافت تاریخی "هفتادر" اردکان پایان یافت

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: روستای هفتادر در دهستان عقدا از توابع شهرستان اردکان استان یزد واقع شده و از سمت جنوب به جاده اردکان - نایین، از غرب به روستای عقدا، از شمال به کویر سیاهکوه و از طرف شرق به روستای سرو سفلی منتهی می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این روستا به طور کلی از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ دشتهای کویر و محصور در ارتفاعات است.

رضایی، وسعت بافت روستای هفتادر را 14 هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: از این مقدار حدود سه هزار و 300 مترمربع مساحت محدوده با ارزش بدون احتساب مراتع و مزارع است و تمرکز مراتع و مزارع در سمت شرق و شمال شرقی روستاست و از طریق قناتهایی که سرچشمه آنها در غرب و از کوه‌ های ندوشن است، آبیاری می ‌شوند.

وی عنوان کرد: برای شناخت معیارهای تعیین محدوده بافت با ارزش هر روستا باید به مهمترین وجه ارزشمند هر روستا یعنی منحصر به فرد بودن آن توجه کرد و برای تعیین محدوده بافت تاریخی باید از ارزشهایی چون برج و بارو، عناصر شاخص، معابر، دانه‌ های تاریخی و با ارزش بهره گرفت.

رضایی یادآور شد: مطالعات جامع بافت تاریخی هفتادر عقدا شامل مطالعات شناخت محدوده بافت تاریخی، مطالعات محیطی و جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و معماری است.

وی افزود: بافت تاریخی روستای هفتادر دارای ساختاری متراکم و به هم پیوسته است که در قرن هشتم به گرد آن بارویی کشیده شده همچنین در این روستا خانه‌ های تاریخی متعلق به دوره‌های ایلخانی، تیموری و صفوی نیز دیده می‌ شود.

رضایی ادامه داد: مطالعات جامع این بافت تاریخی در دو مقیاس بافت، بناها و محوطه‌ های تاریخی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بهره ‌وری کاربردی معنوی از ثروتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی، بیشتر از راه بصری صورت می ‌گیرد و بر این اساس به جای اینکه تنها به بنا، بافت یا ثروت دیگری توجه شود باید به محیط پیرامون و بستر آن نیز توجه کنیم بنابراین خود بنا و گستره فراگیرآن، به عنوان دو موجودیتی که مکمل یکدیگر هستند باید مورد توجه قرار گیرد.

رضایی یادآور شد: این مطالعات به مدت سه ماه با نظارت واحد مطالعات و طراحی به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: نخستین چیزی که در روستای هفتادر جلب توجه می‌کند، نمای گنبد امامزاده سید محمد است.

رضایی یادآور شد: بافت یکنواخت و خشت و گلی روستا در نگاه اول خط آسمانی تقریبا یکنواختی را تداعی می‌ کند و با نزدیک شدن به بافت، نوعی تنوع بصری را با وجود بادگیرها، شکل گنبدی بامها و گنبدهای متوالی، کوتاهی و بلندی بناها با ایجاد سایه روشن و تخلخل می ‌بینیم و در شرق روستا وجود باغات و مزارع در اطراف ارتفاعات، چشم‌ انداز دلنشینی دارد.