88 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش خدمات گاز رسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسن افتخاری صبح شنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت: هم اکنون پنج الی هفت درصد از جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی همچنین با بیان اینکه امسال هفت شهر آیسک، سرایان، سه قلعه، بشرویه، خضری و خوسف از نعمت گاز برخوردار شده اند، عنوان کرد: در شهرهای خوسف و بشرویه بهره برداری رسمی آغاز نشده است.

افتخاری با اشاره به اینکه تاکنون 11روستای استان گازرسانی شده است، خاطر نشان کرد: پروژه گازرسانی در 23 روستای دیگر استان نیز در حال اجر است.

وی تامین گاز نیروگاه ها، شهرکهای صنعتی و صنایع استان را از جمله فعالیت های این شرکت برشمرد و افزود: در این زمینه هر دو نیروگاه استان از گازرسانی بهره مند شده و دو شهرک صنعتی شهرهای قاین و بیرجند نیز گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در ادامه از بهره برداری از 10 جایگاه سوخت CNG طی شش ماه آینده در این استان خبر داد.

وی در ادامه به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: شرکت ملی گاز هم همانند دیگر دستگاه های اجرایی استان اکمادگی کامل در خصوص اجرای این قانون دارد.

افتخاری از مسئولین خواست: با توجه به فصل سرما مصرف صحیح انرژی برای روشن نگه داشتن وسایل گرمایشی را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان به بخشنامه دولت درباره تامین دمای محیط کار اشاره کرد و یادآور شد: در این بخشنامه دمای محیط کار 18 تا 21 درجه تعیین شده و بعد از عملی شدن بخشنامه، دستگاه ها رصد و نهادهای موفق در مصرف معرفی و بی توجهی نیز اعلام خواهد شد.