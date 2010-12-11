دست قالیبافان از بیمه تامین اجتماعی کوتاه مانده است

اسماعیل چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحت فشار بودن اتحادیه قالی تبریز از سوی اعضاء در خصوص بیمه قالیبافان گفت: تاکنون برای بخش عمده قالیبافان و صنوف همگن اتحادیه، برگه های مهارت (ویژه بیسوادان) و کارتهای مهارت (وی‍ژه باسوادان) از سوی سازمان فنی و حرفه ایی استان صادر شده است.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان سراسری کشور، با انتقاد از گرانی مواد اولیه و سکوت متولیان امر پس از هفته ها گفت: با تمام درخواست ها و نامه نگاری ها و ... با ادامه افزایش قیمت، خطر تعطیلی کارگاهها بیش از پیش مشاهده می شود.

وی قالیبافان را بسیجیان سنگر تولید کشور خواند و گفت: این افراد با کمترین توقع در پشت دارها و یا دیگر محل های صنوف همگن نشسته و با عرق جبین و نورچشم با همت و غیرت، چه زن و چه مرد در تلاش اند و کوتاهی در انجام وظیفه نسبت به این قشر زحمتکش، شایسته هیچ کس نیست.

چمنی، با توصیف وضعیت بازار و صادرات قالی گفت: افزایش شش ماهه صادرات قالی کشور، چنانچه همگان می دانند، تحریم قالی ایران به آمریکا، بازار کاذبی را به وجود آورده، اما نبود برنامه ریزی در بخش اقتصاد و بازرگانی قالی کشور از چندین سال پیش وجود دارد و متولی امر نیز هیچ برنامه ریزی تخصصی در این خصوص نداشته و ندارد و این حوزه به درد مضمنی دچار است که بایستی مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز بیان داشت: با توجه به زمینه های گسترده فعالیت این اتحادیه و برنامه ریزی های آینده آن، به دنبال مکان بزرگتر و مناسب تری در حوزه بازار فرهنگی و تاریخی هستیم، تا قالیبافان و صنوف همگن با خیال آسوده تری به این اتحادیه مراجعه کنند.