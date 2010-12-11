به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شعر جوان در ادامه سلسله نشست‌های معرفی و نقد "کتاب دوشنبه‌ها" که هر دوشنبه در این دفتر برگزار می‌شود این بار به تحلیل مجموعه شعر "چشم‌های تو قهوه ترک است" اثر آرش پورعلیزاده می پردازد.

در این جلسه علی صنوبری به عنوان منتقد حضور خواهد داشت و با حضور شاعر این مجموعه به پرسش‌های حاضران پاسخ خواهد داد.

دفتر شعر جوان از ساعت 16 تا 18 دوشنبه 22 آذرماه میزبان این نشست خواهد بود که حضور تمامی علاقمندان به شعر در آن آزاد است.

دفتر شعر جوان در خیابان شریعتی، خیابان دولت (کلاهدوز)، نبش نعمتی واقع شده است.