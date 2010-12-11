معاون جدید دانشگاه علوم و تحقیقات همدان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سهیل سبحان اردکانی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات همدان منصوب شد.

وی دارای مدرک دکترای علوم محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1378، کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان درسال 1379 است.

سبحان تا کنون چاپ پنج مقاله در مجله های ISI ، چهار مقاله در مجله های ISC ، یک مقاله در مجله های علمی- پژوهشی، ارائه 31 مقاله در همایش های بین المللی و ملی، مجری چهار طرح پژوهشی و همکار 18 طرح پژوهشی را در کارنامه علمی خود دارد.

وی همچنین سابقه مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، داوری طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و مقالات علمی- پژوهشی، عضو مجمع متخصصین ایران در کارنامه خود دارد.