868 هزار راس دام آذربایجان غربی واکسینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح ضربتی فاز 22 در قالب مایه کوبی همگانی، همزمان و گروهی دامها شامل گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند و بز از مهرماه سالجاری در نواحی پر تراکم و پر تردد دام و قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی با جمع هزینه پرداختی بالغ بر دو میلیارد ریال در کنار فعالیت بخش دولتی بصورت رایگان، برای دامداران استان اجرا شد.

وی در ادامه بیان داشت: با اجرای فاز 22 تعداد 383 هزار و 826 نوبت سر گاو، گوساله و گاومیش و تعداد 484 هزار و 688 نوبت سر گوسفند و بز در دو هزار و 949 واحد اپیدمیولوژیک با بکارگیری 49 اکیپ دولتی و 65 اکیپ بخش غیر دولتی بر علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند .

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های کنترل بیماری فوق العاده مسری و خطرناک تب برفکی، واکسیناسیون مرتب و دوره ای توده جمعیت دامی حساس کشور بوده که تا کنون 22 فاز از این طرح عملیاتی شده است.