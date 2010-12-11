اجرای 100 برنامه به مناسبت محرم در فرهنگسراهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامهها در قالب شبهای شعر عاشورایی، تولید محصولات فرهنگی، کارگاههای نقاشی و قصهخوانی، نمایش و نقد فیلم، نمایشگاههای نقاشی، خوشنویسی، عکاسی عاشورایی، اجرای مراسمهای گوناگون مذهبی، سخنرانی و نشستهای مذهبی، برپایی هیئتهای نوگلان حسینی و اردوهای زیارتی برپا میشود.
بنابر این گزارش مراسم تعزیه خوانی در فرهنگسراهای پایداری، ارسباران، هنگام، فردوس، شفق، کار، رازی، خانه فرهنگ امام زاده یحیی(ع)، مجتمع فرهنگی خواجوی کرمانی، خانه فرهنگ دردار، خاوران و بهاران و کارگاه نقاشی محرم در فرهنگسرای ابن سینا، کارگاه نقاشی قهوهخانهای با عنوان «آب ننوشیدن حضرت ابوالفضل(ع)» در فرهنگسرای ارسباران و کارگاه قصهگویی عاشورایی در فرهنگسرای انقلاب و مسابقات مختلف کتابخوانی عاشورایی در مراکز فرهنگی شهر تهران در دهه اول ماه محرم برگزار میشود.
بیش از 100برنامه به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) در مراکز مختلف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دهه اول محرم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامهها در قالب شبهای شعر عاشورایی، تولید محصولات فرهنگی، کارگاههای نقاشی و قصهخوانی، نمایش و نقد فیلم، نمایشگاههای نقاشی، خوشنویسی، عکاسی عاشورایی، اجرای مراسمهای گوناگون مذهبی، سخنرانی و نشستهای مذهبی، برپایی هیئتهای نوگلان حسینی و اردوهای زیارتی برپا میشود.
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