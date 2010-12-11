۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

کتابچه "شرم آب" ویژه محرم در یزد منتشر شد

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول کانونهای مساجد یزد از انتشار کتابچه شرم آب ویژه ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در این استان خبر داد.

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این کتابچه شامل مجموعه ‌ای از روایات، پیامکها و رباعیات عاشورایی است که به همت دبیرخانه کانون‌های مساجد یزد و کانون فرهنگی هنری سنگر چاپ و منتشر شده است.

وی با بیان اینکه این کتابچه در بین کانونهای فرهنگی هنری مساجد و مراکز فرهنگی استان توزیع خواهد شد، عنوان کرد: کانون مساجد یزد با همکاری کانون فرهنگی هنری شهید رضا جوکار کتابچه "برکه خورشید" ویژه ایام غدیر را نیز چاپ، منتشر و توزیع کرد.

حکیمیان افزود: کتابچه برکه خورشید از هشت فصل شامل برگی از خاطرات غدیر، در وصف خورشید، علی(ع)، باب العلم، علی در گلستان ادبی، قطره‌ای از دریا، غدیریه، از حضور تا ظهور و پیامک غدیر است.

وی همچنین از توزیع لوح فشرده با عنوان "زخم آفتاب" به مناسبت ایام محرم در بین تمامی کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان مهریز خبر داد.

حکیمیان بیان داشت: این لوح فشرده حاوی تصاویری از مراسم نخل‌ برداری و هیئتهای عزاداری مردم مهریز با صدای مهدی و محمد دهقان دو تن از هنرمندان شهرستان مهریز است.

وی ادامه داد: بیش از این نیز دو لوح فشرده "شرم عطش" و "دخیل عشق" به مناسبت ماه محرم و با همین مضمون توسط این دو هنرمند تهیه شده است.

