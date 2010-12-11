سکه طرح قدیم 368 هزار تومان شد/ طلای جهانی 1387 دلار

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر امروز (شنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را 368 هزار تومان اعلام کرد و از کاهش 3 هزار تومانی قیمت آن نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته خبرداد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید را امروز 348 هزار تومان، نیم سکه را 174 هزار تومان و ربع سکه را 88 هزار تومان ذکر کرد.

این در حالی است که روز پنج شنبه هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 371 هزار تومان، طرح جدید 348 هزارو 500 تومان، نیم سکه 175 هزار و 500 تومان و ربع سکه 88 هزار و 500 تومان بود.

کشتی آرای عنوان کرد: امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار 35 هزار و 450 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1387 دلار است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، پیش بینی می شود که طی یکی، دو روز آینده قیمتها به همین روال فعلی ادامه داشته باشد.

گفتنی است؛ روز پنج شنبه گذشته قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار 35 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1390 دلار بود.