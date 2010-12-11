سرخپوشان تایلندی خواهان آزادی رهبرشان شدند

مالزی

نخست وزیر مالزی از آغاز همکاریهای کوالالامپور و سئول در موضوع انرژی هسته ای خبر داد

اختصاص بودجه 2میلیارد و 7 میلیون رینگیتی برای تحصیلات تکمیلی دانشجویان مالایی

بازداشت فروشنده مواد مخدر به مالزی و انگلیس



اندونزی

شلاق خوردن دو اندونزیایی به دلیل تعدی از قوانین اسلام

اختصاص بیش از 4 هزار میلیارد روپیه ای دولت اندونزی به منظور آباد سازی زمینهای کشاورزی

همکاری استرالیا و اندونزی در طرح واکسیناسیون همگانی ضد آنفولانزا در اندونزی



تایلند

هشدار دولت تایلند در خصوص جاری شدن سیل در جنوب این کشور

سرخپوشان تایلندی با برپایی تظاهرات خواهان آزادی رهبرشان شدند

استاندار بانکوک از به تأخیر انداختن بازسازی 7 پل این شهر خبرداد

فیلیپین

یک مقام رسمی فیلیپین از متهم شدن 4 پلیس این کشور به جرم آدم ربایی خبر داد

صندوق بین المللی پول از نیاز احتمالی فیلیپین به افزایش نرخ سود خبر داد



سنگاپور

زنده ماندن معجزه آسای یک زن بعد از سقوط از طبقه 12 یک آپارتمان

زندانی شدن مرد 42 ساله سنگاپوری به جرم تجاوز به دختر خوانده اش

در سنگاپور از هر 3 نفر بالای 35 سال یک نفر احتمال ابتلا به پوکی استخوان دارد