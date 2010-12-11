به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی در یادواره سردار شهید حاج حسن شوکتپور و شهدای درجزین استان سمنان، با تاکید بر اینکه قیام و نهضت حسین بن علی (ع) منحصر به زمان و مکان نیست و تاثیر آن در طول تاریخ گستره یافته است، گفت: قیام و حماسه کربلا به عنوان یک واقعیتی که رخ داده، میتواند برای همه عصرها و زمانها و برای همه نسلها یک چشمه جوشان در تاریخ حیات بشری باشد و یک الگویی برای نجات همه انسانها از ظلم و ستم و قیام برای اقامه حق و اسلام در مقیاس جهانی و یک راه برای مبارزه علیه ظالمین جهانی مثل آمریکاییها و صهیونیستها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود محققان و پژوهشگران و سیاستمداران را به بررسی زوایای مختلف نهضت حسینی فراخواند و افزود: آنهایی که میخواهند رهبری جامعه و هدایت جوامع بشری را بدست بگیرند و میخواهند جامعه را به سمت فلاح و نجات در دنیا و آخرت حرکت دهند، راه حسین بن علی (ع) را بهتر بشناسند.
صفوی در بیان حماسه حسینی در کربلا و نیز شباهتها و تفاوتهای کربلای حسینی با کربلای ایران اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) در عاشورای حسینی واقعیتی است که میتواند برای همه عصرها و دورانها مانند یک چشمه جوشان در تاریخ بشری نقش و تاثیر داشته باشد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا میزان تلفات نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را دو برابر سال قبل دانست و گفت: آمریکا نیز مانند شوروی سابق که با افتضاح از افغانستان خارج شد به زودی مجبور میشود از عراق و افغانستان خارج شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی در یادواره سردار شهید حاج حسن شوکتپور و شهدای درجزین استان سمنان، با تاکید بر اینکه قیام و نهضت حسین بن علی (ع) منحصر به زمان و مکان نیست و تاثیر آن در طول تاریخ گستره یافته است، گفت: قیام و حماسه کربلا به عنوان یک واقعیتی که رخ داده، میتواند برای همه عصرها و زمانها و برای همه نسلها یک چشمه جوشان در تاریخ حیات بشری باشد و یک الگویی برای نجات همه انسانها از ظلم و ستم و قیام برای اقامه حق و اسلام در مقیاس جهانی و یک راه برای مبارزه علیه ظالمین جهانی مثل آمریکاییها و صهیونیستها است.
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