به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی در یادواره ‏سردار شهید حاج حسن شوکت‌پور و شهدای درجزین استان سمنان، با تاکید بر اینکه قیام و نهضت ‏حسین بن علی (ع) منحصر به زمان و مکان نیست و تاثیر آن در طول تاریخ گستره یافته است، ‌گفت:‏ قیام و حماسه کربلا به عنوان یک واقعیتی که رخ داده، می‌تواند برای همه عصرها و زمان‌ها و برای همه ‏نسل‌ها یک چشمه جوشان در تاریخ حیات بشری باشد و یک الگویی برای نجات همه انسانها از ظلم و ‏ستم و قیام برای اقامه حق و اسلام در مقیاس جهانی و یک راه برای مبارزه علیه ظالمین جهانی مثل ‏آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است.

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وی در بخش دیگری از سخنان خود محققان و پژوهشگران و سیاستمداران را به بررسی زوایای مختلف ‏نهضت حسینی فراخواند و افزود: آنهایی که می‌خواهند رهبری جامعه و هدایت جوامع بشری را بدست ‏بگیرند و می‌خواهند جامعه را به سمت فلاح و نجات در دنیا و آخرت حرکت دهند، راه حسین بن علی (ع) ‏را بهتر بشناسند.

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صفوی در بیان حماسه حسینی در کربلا و نیز شباهت‌ها و تفاوتهای کربلای حسینی با کربلای ایران اظهار داشت: ‏قیام امام حسین(ع) در عاشورای حسینی واقعیتی است که می‌تواند برای همه عصرها و دورانها مانند یک ‏چشمه جوشان در تاریخ بشری نقش و تاثیر داشته باشد.‏

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، قیام عاشورا را الگویی برای همه انسانها دانست و تصریح کرد: قیام برای استقرار حق و حکومت اسلامی، ‏رهبری قیام، برخورداری از یاران باوفا، مظلومیت هر دو جبهه، قساوت و بی‌رحمی دشمنان هر دو جبهه، ‏نتایج قیام امام حسین(ع) و نتایج خون شهدای ملت ایران از جمله شباهت‌های قیام عاشورا و کربلای ایران است.‏

وی افزود: قیام و دفاع ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس برای تصرف سرزمین و خاک نبود ‏بلکه در این تهاجم حکومت اسلامی مورد حمله قرار گرفته بود و فرزندان این کشور برای حفظ نظام اسلامی ‏به فرمان امام خمینی (ره) به جبهه‌ها رفتند.‏

صفوی، رهبری قیام در صحنه کربلا و دفاع هشت ساله را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: حقیقا امام راحل ‏جانشین و نایب عام امام زمان (عج) بودند و همچنین مقام معظم رهبری، که دو برابر حضرت امام این ‏انقلاب را رهبری می‌کنند در مدت بیش از 20 سال رهبری توانسته‌اند کشور را از خطرات و فتنه‌های ‏مختلف از جمله سه جنگ بزرگ در اطراف ایران به خوبی راهبری و از آسیب‌ها ایمن نگه دارند.‏

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که پیروزی انقلاب یک شعاعی از نهضت حسین ابن علی (ع) بود و کربلای ‏ایران در راستای کربلای حسین بن علی (ع) معنا و مفهوم پیدا می‌کند و کسانیکه از انقلاب اسلامی در ‏سالهای دوران دفاع مقدس تاکنون دفاع کرده‌اند اگر در زمان امام حسین (ع) نیز بودند در کنار آن حضرت ‏از اسلام دفاع می‌کردند.‏

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر بصیرت مردم در مقابل فتنه های مختلف اظهار داشت: بصیرت ‏سیاسی ملت ایران نسبت به زمان حضرت امام حسین (ع) بالاتر است و همین بصیرت و شناخت بود که ملت ‏ایران به خوبی فتنه 88 را پشت سرگذاشت.‏

صفوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود میزان تلفات نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را دو ‏برابر سال قبل دانست و گفت: آمریکا نیز مانند شوروی سابق که با افتضاح از افغانستان خارج شد به زودی ‏مجبور می‌شود از عراق و افغانستان خارج شود.‏