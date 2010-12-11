خطری متوجه آینده ورزشی میداودی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد میداودی، مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران که در جریان دیدار این تیم مقابل ملوان بندرانزلی از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت شده بود در ادامه روند درمان خود صبح امروز شنبه در محل فدراسیون پزشکی ورزشی حضور یافت و توسط دکتر امین نوروزی رئیس کمیته توانبخشی این فدراسیون مورد معاینه مجدد قرار گرفت.

دکتر امین نوروزی درباره آخرین وضعیت میدوادی، تصریح کرد: به هر شکل پارگی رباط مچ پای این بازیکن محرز است و در حال حاضر روند درمان او سیر طبیعی خود را سپری می کند، تلاش ما در این مرحله این است که ورم پای او را به طور کامل از بین ببریم.

وی افزود: امروز میداودی توسط یکی دیگر از متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی مورد معاینه قرار گرفت که ایشان هم نظر به جراحی مچ داشتند، چرا که با توجه به حساسیت محل آسیب دیده سعی ما این است که به هیچ عنوان آینده ورزشی میداودی تهدید نشده و بین سه تا چهار ماه به میادین بازگردد.