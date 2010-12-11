امیدوارم برابر فولاد به میدان بروم/ پس از 9 هفته ناکامی نتیجه خوبی گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه بازیکنان استیل آذین با تمام توان برابر فولاد به میدان رفته و مقابل این تیم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند تا در نهایت پس از 9 هفته ناکامی موفق به کسب پیروزی در مسابقات لیگ برتر شویم.

وی با بیان اینکه باید این پیروزی ارزشمند را به فال نیک گرفت، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته برای رسیدن به این پیروزی لحظه شماری می‌کردیم زیرا تنها یک برد می‌توانست بازیکنان را به شرایط آرمانی بازگرداند که خوشبختانه این موفقیت مقابل تیم خوب و جوان فولاد بدست آمد که امیدوارم این موفقیت زمینه ساز پیروزی‌های بعدی تیم‌مان شود.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در مورد علت غیبتش در دیدار با فولادخوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه مصدومیتی از ناحیه کشاله داشتم که اجازه نداد در بازی برابر فولاد به میدان بروم. البته با تلاش خودم و کمک پزشکان امیدوارم در بازی روز دوشنبه تیم استیل آذین برابر فولاد در مسابقات جام حذفی حضور داشته باشم.

مهدوی‌کیا در پایان گفت: بسیار امیدوارم تیم استیل آذین با کسب پیروزی شیرین در آن دیدار برابر فولادخوزستان، ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی از لحاظ روحی و روانی نیز در شرایط ایده آلی قرار بگیریم.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و فولادخوزستان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15 روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.