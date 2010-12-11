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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

مهدی مهدوی‌کیا:

امیدوارم برابر فولاد به میدان بروم/ پس از 9 هفته ناکامی نتیجه خوبی گرفتیم

امیدوارم برابر فولاد به میدان بروم/ پس از 9 هفته ناکامی نتیجه خوبی گرفتیم

کاپیتان‌تیم‌فوتبال استیل‌آذین با ابراز امیدواری از اینکه‌بتواند تیمش را در بازی‌جام‌حذفی برابر فولاد همراهی کند، پیروزی این تیم مقابل فولاد در مسابقات لیگ برتر را بسیار ارزشمند دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه بازیکنان استیل آذین با تمام توان برابر فولاد به میدان رفته و مقابل این تیم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند تا در نهایت پس از 9 هفته ناکامی موفق به کسب پیروزی در مسابقات لیگ برتر شویم.

وی با بیان اینکه باید این پیروزی ارزشمند را به فال نیک گرفت، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته برای رسیدن به این پیروزی لحظه شماری می‌کردیم زیرا تنها یک برد می‌توانست بازیکنان را به شرایط آرمانی بازگرداند که خوشبختانه این موفقیت مقابل تیم خوب و جوان فولاد بدست آمد که امیدوارم این موفقیت زمینه ساز پیروزی‌های بعدی تیم‌مان شود.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در مورد علت غیبتش در دیدار با فولادخوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه مصدومیتی از ناحیه کشاله داشتم که اجازه نداد در بازی برابر فولاد به میدان بروم. البته با تلاش خودم و کمک پزشکان امیدوارم در بازی روز دوشنبه تیم استیل آذین برابر فولاد در مسابقات جام حذفی حضور داشته باشم.

مهدوی‌کیا در پایان گفت: بسیار امیدوارم تیم استیل آذین با کسب پیروزی شیرین در آن دیدار برابر فولادخوزستان، ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی از لحاظ روحی و روانی نیز در شرایط ایده آلی قرار بگیریم. 

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و فولادخوزستان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15 روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1208285

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