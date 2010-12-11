آتش سوزی یک منطقه از جنگلهای گلستان همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در حاشیه نشست استانداری افزود: آتش سوزی به صورت گسترده ای در پنج منطقه اتفاق افتاده بود که در چهار منطقه به طور کامل اطفاء صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: آتش سوزی در جنگلهای مینو دشت نیز با نزول باران بصورت کامل اطفاء می شود.

قناعت به برخی جوسازیها درباره آتش سوزی جنگلهای استان اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن قصد داشت آتش سوزی را شدید و مسئولان را بی عرضه نشان دهد.

استاندار گلستان بیان داشت: با اطلاع رسانی به هنگام نتوانست به قصد خود برسد.



آتش سوزی جنگلهای گلستان از 26 آبانماه سالجاری آغاز شد و همچنان بصورت نقطه ای در برخی مناطق جنگلی استان ادامه دارد و تاکنون بیش از 80 فقره آتش سوزی در این عرصه ها رخ داده است.



بر اثر این آتش سوزی ها بخش هایی از جنگل های پارک ملی گلستان، مینودشت، رامیان، علی آبادکتول و بخش کوچکی از جعفرآباد شهرستان گرگان، جنگلهای دهنه زرین گل علی آباد و ... دچار حریق شدند.



