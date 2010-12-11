3200 عنوان تخلف صنفی در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از اول آبان تاکنون 40 هزار و 727 بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی انجام شده، افزود: طی این بازرسیها دو هزار و 894 پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی ارزش ریالی پرونده های متشکله را بیش از 18 میلیارد ریال دانست و بیان داشت: این پرونده ها با سه هزار و 225 عنوان شکل گرفته که در بین این عناوین بیشترین پرونده در بخش غلات و حبوبات گزارش شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: در بخش غلات و حبوبات بیش از سه هزار و 500 بازرسی صورت گرفته که این بازرسی ها منجر به تشکیل 183 پرونده شده است.

اسکندری مواد لبنی، پروتئینی، میوه جات، غلات و حبوبات، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، چای، قند و شکر، روغن نباتی، کاغذ، نهادهای دامی و مصالح ساختمانی و خدمات عمومی را از جمله موارد مورد بازرسی دانست.

صرفه جویی 12 هزار میلیارد ریالی با هدفمند سازی یارانه ها در ضایعات نان

رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور سالانه 12 هزار میلیارد ریال در ضایعات نان صرفه جویی می شود، افزود: با اجرای این قانون فرهنگ استفاده صحیح در بین مردم رواج یافته و موجب کاهش ضایعات نان در استان و کشور می شود.

اسکندری با بیان اینکه 40 هزار میلیارد ریال یارانه پرداختی آرد و نان کشور است، افزود: همچنین سالانه به صورت متمادی 25 تا 30 درصد نان تولیدی به ضایعات تبدیل می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مصرف سرانه آرد در استان ماهانه 10 کیلو گرم بوده و در حال حاضر دو هزار و 946 نانوا یارانه ای و یک هزار و 270 نانوا آزاد پز وجود در آذربایجان غربی فعالیت می کند.