کتابهایم را از ناشر پس گرفتم

محمدرضا تقی دخت نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به روال جاری در فضای ادبی کشور و مشکلات فراوانی که بر سر نویسندگان و محققان عرصه ادبیات وجود دارد، دو کتابی را که آماده چاپ داشتم از ناشر بازپس گرفتم.

این نویسنده گفت: یکی از این کتابها " آسیب شناسی ادبیات انقلاب اسلامی" است که یک مجموعه دو جلدی بود و به نوعی بررسی تحلیلی ادبیات و شعر ایران از نیما یوشیج تا بعد از انقلاب را شامل می‌شد. این کتاب به 8 جریان عمده ای که بعد از نیما تا انقلاب در عرصه ادبیات کشور رخ داد می‌پردازد و بخش عمده آن به جریان ها و خرده جریان های بعد از انقلاب اختصاص دارد.

تقی دخت گفت: کتاب دوم "چهل چهره، چهل نشست" بود که مجموعه ای از گفتگوهایی بود که با چهره های بزرگ ادبیات معاصر انجام داده بودم. این کتاب گفتگوهای فنی و تخصصی ادبی را شامل می‌شد و در آن بررسی موضوعاتی چون شعر روشنفکری نیز آمده است.

این محقق ادبی با اشاره به وضعیت کنونی چاپ و توزیع آثار ادبی در کشور گفت: مشکلات و دشواری هایی که بر سر راه نویسندگان و ناشران قرار دارد، نویسنده رغبتی برای چاپ اثرش نخواهد داشت. به تعبیر یکی از بزرگان ادبیات معاصر، به شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهشگر به دید یک ابزار نگاه می‌شود و هرگاه به این افراد احتیاج باشد مورد احترام و توجه قرار می‌گیرند.

وی گفت: به نظرم وضعیت چاپ و نشر در حوزه ادبیات واقعا در جایگاه نادرستی قرار دارد. آثار خوب منتشر می‌شود ولی جای کار بسیاری وجود دارد که باید به آن توجه شود. متاسفانه در این زمینه نمی‌توان زیاد صحبت کرد چون هر مطلبی که بگوییم ممکن است به فردی یا نهادی بر بخورد. در این فضا فعلا ترجیح می‌دهم کتابهایم را منتشر نکنم.