استاد زنجانی برنده جایزه بین المللی "گالیلئو گالیله"

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جایزه به محققینی که در حوزه اپتیک و فتونیک، کارهای برجسته ای انجام دادند و سهم بسزایی در توسعه این دانش داشته اند، اهدا می شود.

این جایزه یکی از ارزشمندترین جوایزی است که توسط کمیسیون بین المللی اپتیک و فوتونیک در سطح بین المللی اهدا می شود و شامل مدال گالیله، دعوت به سخنرانی در کنگره سه سالانه و پشتیبانی مالی برای پیشبرد پژوهش است و از سال 1993 از طرف ICOبنیان گذاری شده است.

جایزه یاد شده هر سال به یکی از پیشگامان علم اپتیک که در شرایط دشوار و نابرابر از نظر امکانات و تجهیزات موفق به انجام پژوهشی برجسته و مهم درسطح جهانی در زمینه اپتیک شود، اهدا می شود.

نام افرادی مانند دانیل مالاکارا از مکزیک،‌ آجوی گاتاک از هندوستان نویسنده کتابهای متعدد اپتیکی و مارات سوسکین دانشمند برجسته اوکراینی در زمینه اپتیک کوانتمی را می توان در لیست برندگان آن مشاهده کرد.

