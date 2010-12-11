  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

استاد زنجانی برنده جایزه بین المللی "گالیلئو گالیله"

استاد زنجانی برنده جایزه بین المللی "گالیلئو گالیله"

زنجان - خبرگزاری مهر: دکتر محمد تقی توسلی، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از سوی کمیسیون بین المللی اپتیک (ICO) به عنوان برنده جایزه بین المللی "گالیلئو گالیله" در سال 2010 معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جایزه به محققینی که در حوزه اپتیک و فتونیک، کارهای برجسته ای انجام دادند و سهم بسزایی در توسعه این دانش داشته اند، اهدا می شود.

این جایزه یکی از ارزشمندترین جوایزی است که توسط کمیسیون بین المللی اپتیک و فوتونیک در سطح بین المللی اهدا می شود و شامل مدال گالیله، دعوت به سخنرانی در کنگره سه سالانه و پشتیبانی مالی برای پیشبرد پژوهش است و از سال 1993 از طرف ICOبنیان گذاری شده است.

جایزه یاد شده هر سال به یکی از پیشگامان علم اپتیک که در شرایط دشوار و نابرابر از نظر امکانات و تجهیزات موفق به انجام پژوهشی برجسته و مهم درسطح جهانی در زمینه اپتیک شود، اهدا می شود.

نام افرادی مانند دانیل مالاکارا از مکزیک،‌ آجوی گاتاک از هندوستان نویسنده کتابهای متعدد اپتیکی و مارات سوسکین دانشمند برجسته اوکراینی در زمینه اپتیک کوانتمی را می توان در لیست برندگان آن مشاهده کرد.
 

کد مطلب 1208295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها