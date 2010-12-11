  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

مسابقات آسیایی کاراته/

ایران با 8 مدال طلا، 12نقره و 15 برنز دوم شد

ایران با 8 مدال طلا، 12نقره و 15 برنز دوم شد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : کاراته کاران تیم ملی کاراته سبک شیتوریو کوبه اوزاکا در چهارمین دوره مسابقات آسیایی این رشته در مالزی مقام دوم را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات آسیایی تیم ملی کشورمان توانست با کسب 35 مدال رنگارنگ شامل 8 مدال طلا ، 12 نقره و 15 برنز مقام دوم را پس از مالزی ار آن خود کند.

محمد علی مردانی سرپرست تیم ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر موافقت می شد تمام ورزشکاران بالاخص دانشجویان دانشگاه آزاد به این مسابقات راه پیدا می کردند قطعا مقام نخست این دوره از آن ایران بود.

تیم مالزی با  مربیگری یوسف عطایی- قهرمان سابق تیم ملی کشورمان- با 14 مدال طلا، 10 نقره و 3 برنز در مقام نخست قرار گرفت و اندونزی با 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز در مقام سوم و هنگ کنگ با 4 طلا، 4 نقره و 9 برنز مقام چهارم را ازان خود کرد.

چهارمین دوره مسابقات آسیایی کاراته سبک شیتوریو کوبه اوزاکا قهرمانی آسیا روز جمعه با حضور 42 کاراته کار ایرانی در پوتراجایا پایتخت اداری مالزی آغاز شد.

این مسابقات با حضور 12 کشور آسیایی شامل مالزی، اندونزی، هنگ کنگ، ویتنام، سنگاپور، چین، هند، ازبکستان، قزاقستان، برونیی، دارالسلام، میانمار و جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه با معرفی نفرات برتر در رده های سنی محتلف به کار خود پایان داد.

محمد مهدی زاهدی سفیر کشورمان در مالزی نیز صبح امروز شنبه در جمع ورزشکاران کشورمان حضور پیدا کرد و از نزدیک انها را مورد تشویق قرار داد .

تیم ملی کشورمان روز دوشنبه کوالالامپور را به مقصد میهن اسلامی ترک خواهد کرد.

کد مطلب 1208296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها