خیز بانوان بازرگان در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر سیده فاطمه مقیمی در همایش بررسی تجربه های موفق و ناموفق زنان گفت: وقتی این تجربیات با دست و دلبازی دراختیار متقاضیان ورود به فضای کسب وکار قرار می گیرد، نتیجه در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل حاصل می شود.

رئیس شورای بانوان بازرگان افزود: زنانی درمدیریت نظام خانواده موفق هستند، بی شک درمیدان فعالیتهای اقتصادی نیز به موفقیت دست خواهند یافت.

وی با انتقاد از برخی دیدگاهها نسبت به نقش آفرینی زنان در حوزه اقتصاد تصریح کرد: اغلب به محض اینکه خللی در فعالیتهای اقتصادی زنان ایجاد می شود، تمام نگاهها به سوی آنان جلب می شود و در معرض اتهام قرار می گیرند؛ در حالیکه این نگرش در جامعه باید تغییر کند.

حسین فیض بخش رئیس گروه MBA دانشگاه صنعتی شریف با تشریح تئوریک کارآفرینی گفت: اگرچه درباره کارآفرینی و اهمیت این موضوع، بحثهای بسیاری در محافل مختلف مطرح می شود؛ اما میزان توجه به این مقوله در ایران به هیچ وجه قابل قیاس با اهمیت این موضوع در کشورهای صنعتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر دولتها هزینه های بسیاری را صرف کارآفرینی می کنند و با انواع حمایتها، فضا را برای کارآفرینان مهیا می سازند تنها به این دلیل است که باور دارند، عصر امروز عصر کارآفرینی است.

به گفته فیض بخش افزایش ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال عواملی هستند که می توان از آنها به عنوان سه انگیزه توسعه کارآفرینی در کشور های صنعتی یاد کرد.

وی اظهار داشت: در سایر کشورها تمام فارغ التحصیلان برای دریافت مدرک تحصیلی خود موظف هستند دوره ای را با محوریت کارآفرینی بگذرانند؛ اما در ایران حتی دانشگاههای صاحب نام نیز توجهی به این موضوع نشان نداده اند.

فیض بخش تصریح کرد: اگر امروز از ظرفیت جوانان برای توسعه کارآفرینی در کشور بهره برداری نشود، این امکان برای ایران، دیگر تکرار نخواهد شد و پیش بینی می شود کارآفرینی زنان در ۷ تا ۸ سال آینده با رشد چشمگیری مواجه شود.

رئیس گروه MBA دانشگاه صنعتی شریف به تفاوتهای کارآفرینی زنان و مردان اشاره کرد و گفت: مردان اغلب به سمت تولید می روند و زنان فعالیتهای خدماتی را برمی گزینند، این در حالی است که پیش بینی می شود در ۴۰ سال آینده تنها سه درصد نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند و ۴ درصد این نیروها نیز در بخشهای تولیدی فعالیت می کنند و ۹۳ درصد نیروی کار در حوزه خدمات مشغولند.