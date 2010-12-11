چای ایران صاحب برند می شود

فرهاد دلق‌‌ پوش در گفتگو با خبرنگار مهر به ساماندهی امر چای، برنج و مرکبات اشاره کرد و افزود: در بخش چای باید با تدبیر و سیاست ویژه‌ ای پیش رفت تا با توجه به مزیتهای موجود بتوان وارد رقابت جهانی شد، لازمه این مهم معرفی یک برند برای محصول چای است.

وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان در صنعت بسته ‌بندی ضعیف است، از مسئولان کشوری خواست با ارائه تسهیلات ویژه به منطقه برای افزایش کیفیت بسته ‌بندی و ایجاد بستر برند‌سازی اقدام موثری انجام شود.

نماینده مردم آستارا گفت: با دریافت تسهیلات برای ارتقای بسته ‌بندی و همکاری دولت برای ایجاد برند برای محصول چای و محصولات مشابه استان گیلان، خواهند توانست در بازارهای جهانی قدرت رقابت پیدا کنند.

وی در ادامه مهمترین اولویت بودجه سال 90 را کاهش مشکل اشتغال در کشور عنوان کرد و افزود: بزرگترین دغدغه و مشکل اساسی کشور در حال حاضر معضل بیکاری است که باید محور اختصاص اعتبارات در سال آینده قرار گیرد.

دلق پوش با اشاره به معضلاتی که از ناحیه گسترش بیکاری در کشور رواج پیدا می کند، خاطر نشان کرد: بیکاری در تمامی مشکلات و انحرافات موجود در جامعه است که دولت باید رفع آن را در اولویت تمام برنامه های خود بخصوص برنامه بودجه سال آتی قرار دهند.

وی گفت: کشور ایران 70 میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از 70 درصد آن را افراد زیر 35 سال تشکیل می دهند و اکثر این جمعیت نیز فاقد شغل مناسب هستند.

نماینده مردم آستارا با تاکید بر اینکه حرکت بودجه سال آینده باید به سمت و سوی رفع معضل بیکاری باشد، بر لزوم گسترش پوشش بیمه ای و نهادهای حمایتی از افراد بیکار اشاره کرد و افزود: متاسفانه نظام بیمه ای و همچنین نظام حمایتی در کشور بسیار ضعیف هستند و از این رو نمی‌ توان به درستی از افراد تحصیلکرده ای که فاقد شغل هستند یا شغل خود را از دست می دهند، حمایت کرد.

وی در ادامه با استناد به قانون اساسی ایجاد اشتغال برای تمامی آحاد جامعه را از وظایف دولت دانست و یادآورشد: داشتن شغلی که بتواند حداقل های زندگی در جهان امروز را برای افراد فراهم کند در بسیاری از مواقع برای جوانان دور از دسترس به نظر می رسد در حالیکه طبق قانون اساسی دولت به عنوان قوه مجریه وظیفه دارد که امکان داشتن شغلی مناسب را برای تمامی افراد جامعه ایجاد کند.