به گزارش خبرگزاری مهر، جوان بخت اظهار داشت: کارگروه فرهنگ و رسانه تقویم فرهنگی تدوین کرده است که بر اساس آن و در مناسبتهای مختلف همایشهای مرتبط مانند همایش بزرگ گرامیداشت حافظ که در آلمان، شهر هامبورگ و برلین برپا شد، برگزار میشود.
وی تصریح کرد: کشورهایی که برای برگزاری مراسم انتخاب میشوند بر اساس تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور و زمینههای فرهنگی مرتبط است.
مدیر اجرایی کارگروه فرهنگ و رسانه در پایان با اشاره به برگزاری دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور و عملکرد کارگروه فرهنگ و رسانه گفت: ایرانیان مقیم خارج از کشور درخواستها و پیشنهاد همکاری فرهنگی ارائه کرده اند. همکاری گسترده با انجمنهای دوستی از برنامه های مهم کارگروه فرهنگ و رسانه است.
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