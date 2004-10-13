براي سرعت ساختمان سازي در كيش جايزه تعيين شد

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش ، براساس مصوبه جديد ساخت و ساز در منطقه آزاد كيش ، خريداران زمين هاي كوچك در اين منطقه مكلف خواهند بود حداكثر ظرف سه سال نسبت به ساخت بنا اقدام كنند .

در اين مصوبه كه به طور جداگانه براي قرارداد زمين هاي مسكوني كوچك و انبوه سازان به مورد اجرا گذاشته شده به كساني كه در سال اول دوره ساخت بناي مسكوني خود نسبت به دريافت گواهي پايان كار اقدام كنند ده درصد ، در سال دوم پنج درصد و در سال سوم دو درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان جايزه دريافت خواهند كرد .

براساس اين گزارش ، چنانچه خريداران زمين در مهلت مقرر نسبت به دريافت پروانه ساختمان اقدام نكنند قرارداد آنها فسخ و بهاي زمين با كسر پنج درصد مسترد مي شود .

در مصوبه جديد سازمان منطقه آزاد كيش همچنين قيد شده است كه دريافت كنندگان زمين تنها سه سال پس از اتمام مهلت ساخت با پرداخت جريمه مي توانند نسبت به تكميل بناي خود اقدام كنند .

ميزان اين جريمه ها براي اين مدت بين 20 تا 80 درصد ما به التفاوت نرخ مصوب روز خواهد بود

پس از اين مدت سازمان منطقه آزاد كيش مي تواند چنانچه عمليات اجرايي ساخت از حد اجراي سقف ها پيش رفته باشد حداكثر با پرداخت 70 درصد از بهاي كارشناسي شده ساختمان به طرف قرارداد، قرارداد زمين را فسخ نمايد .

اين گزارش مي افزايد خريداران طرح هاي انبوه سازي در كيش هم چنانچه گواهي پايان كار طرح خود را زودتر از موعد مقرر در قرارداد دريافت كنند به ازاي هر سال زودتر از مدت تعيين شده ، پنج درصد مبلغ قرارداد جايزه دريافت خواهند كرد .



