سرپرست هلال احمر استان البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم معارفه محمد منتظری ظهر شنبه در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد و دراین مراسم، جمعی از مسئولان و مدیران استان البرز از جمله استاندار و معاونان وی و نمایندگاه کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس حضور داشتند.

همچنین در این مراسم، دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران حضور داشت و حکم محمد منتظری اهدا و قرائت شد.

منتظری در این مراسم گفت: هلال احمر از مهمترین نهادهای موثر در کشور است و اهمیت آن به ویژه در زمان انجام فعالیتهای امداد و نجات، بیشتر آشکار می شود.

در مواقع عادی ممکن است متوجه اهمیت هلال احمر نباشیم

وی ادامه داد: در مواقع عادی ممکن است متوجه اهمیت هلال احمر نباشیم اما به محض اینکه حادثه ای در یک نقطه به وقوع می پیوندند، نیروهای این نهاد وارد عمل می شوند و به فعالیتهای امدادرسانی می پردازد.

این مسئول بیان کرد: حتی یک پتو که نیروهای امدادی در زمان پس از بروز حوادث به مصدومان و آسیب دیدگان می دهند، اهمیت فراوانی دارد و دادن آن می تواند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کند.

وی عنوان کرد: امدادرسانی به موقع به مصدومان از جمله مواردی است که همواره از سوی جمعیت هلال احمر دنبال می شود و باید تلاش کنیم که شرایط تحقق این امر همیشه فراهم باشد.

حمایت مسئولان، هلال احمر را در امدادرسانی به موقع یاری می کند

منتظری اظهار داشت: حمایت مسئولان ذیربط، هلال احمر را در امدادرسانی به موقع به مصدومان و آسیب دیگان یاری می کند و این امری است که باید در زمان پیش از بروز حوادث برای تحقق آن برنامه ریزی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت همکاری های استانداری در این خصوص بسیار زیاد است و امیدواریم این تعامل از سوی استانداری همواره تداوم داشته باشد.

سرپرست هلال احمر البرز گقت: این جمعیت پتانسیلهای بسیار خوبی دردل خود دارد که باید تلاش شود تا همه آنها با حمایت دستگاه های ذیربط شکوفا شوند و در جهت خدمات رسانی بهتر قرار گیرند.

پیش از بروز حوادث برای افزایش سرعت امدادرسانی برنامه ریزی کنیم

وی یادآور شد: باید در زمان پیش از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه برای افزایش کیفیت و سرعت در زمینه امدادرسانی برنامه ریزی کنیم و تمهیدات لازم را در این خصوص بیندیشیم که تحقق این امر بسیار مطلوب خواهد بود.

منتظری اضافه کرد: یکی از مواردی که باید همواره با جدیت دنبال شود، بروز کردن آموزشهای ارائه شده به امدادگران است و هلال احمر استان البرز، تحقق این امر را جزو برنامه های خود قرار داده است.

وی افزود: هلال احمر باید همواره در حالت آماده باش باشد و آمادگی های لازم و بروز را در خود ایجاد کند تا بتواند در زمان پس از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت کاری ممکن وارد عمل شود.

گسترش آموزشهای تخصصی دنبال می شود

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا گسترش آموزشهای تخصصی دنبال می شود و در این راستا از همه ظرفیتهای در دسترس استفاده خواهد شد تا ارتقای مهارتهای نیروهای امدادرسان و داوطلب با جدیت هرچه تمامتر دنبال و محقق شود.

وی اضافه کرد: استانداری در زمینه کمک به اثربخشی فعالیتهای امداد و نجات تاثیر فراوانی دارد و با عملکرد خود در این زمینه می تواند منشا خدمات ارزشمند باشد.

این مسئول افزود: از اینکه به عنوان سرپرست هلال احمر استان البرز انتخاب شده ام، سپاسگزارم و امیدواریم که بتوانم وظایف محوله را به درستی و به شکل کامل انجام دهم.