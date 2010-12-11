۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

سرپرست هلال احمر استان البرز معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: "محمد منتظری" به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم معارفه محمد منتظری ظهر شنبه در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد و دراین مراسم، جمعی از مسئولان و مدیران استان البرز از جمله استاندار و معاونان وی و نمایندگاه کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس حضور داشتند.

همچنین در این مراسم، دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران حضور داشت و حکم محمد منتظری اهدا و قرائت شد.

منتظری در این مراسم گفت: هلال احمر از مهمترین نهادهای موثر در کشور است و اهمیت آن به ویژه در زمان انجام فعالیتهای امداد و نجات، بیشتر آشکار می شود.

وی ادامه داد: در مواقع عادی ممکن است متوجه اهمیت هلال احمر نباشیم اما به محض اینکه حادثه ای در یک نقطه به وقوع می پیوندند، نیروهای این نهاد وارد عمل می شوند و به فعالیتهای امدادرسانی می پردازد.

این مسئول بیان کرد: حتی یک پتو که نیروهای امدادی در زمان پس از بروز حوادث به مصدومان و آسیب دیدگان می دهند، اهمیت فراوانی دارد و دادن آن می تواند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کند.

وی عنوان کرد: امدادرسانی به موقع به مصدومان از جمله مواردی است که همواره از سوی جمعیت هلال احمر دنبال می شود و باید تلاش کنیم که شرایط تحقق این امر همیشه فراهم باشد.

منتظری اظهار داشت: حمایت مسئولان ذیربط، هلال احمر را در امدادرسانی به موقع به مصدومان و آسیب دیگان یاری می کند و این امری است که باید در زمان پیش از بروز حوادث برای تحقق آن برنامه ریزی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت همکاری های استانداری در این خصوص بسیار زیاد است و امیدواریم این تعامل از سوی استانداری همواره تداوم داشته باشد.

سرپرست هلال احمر البرز گقت: این جمعیت پتانسیلهای بسیار خوبی دردل خود دارد که باید تلاش شود تا همه آنها با حمایت دستگاه های ذیربط شکوفا شوند و در جهت خدمات رسانی بهتر قرار گیرند.

وی یادآور شد: باید در زمان پیش از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه برای افزایش کیفیت و سرعت در زمینه امدادرسانی برنامه ریزی کنیم و تمهیدات لازم را در این خصوص بیندیشیم که تحقق این امر بسیار مطلوب خواهد بود.

منتظری اضافه کرد: یکی از مواردی که باید همواره با جدیت دنبال شود، بروز کردن آموزشهای ارائه شده به امدادگران است و هلال احمر استان البرز، تحقق این امر را جزو برنامه های خود قرار داده است.

وی افزود: هلال احمر باید همواره در حالت آماده باش باشد و آمادگی های لازم و بروز را در خود ایجاد کند تا بتواند در زمان پس از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت کاری ممکن وارد عمل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا گسترش آموزشهای تخصصی دنبال می شود و در این راستا از همه ظرفیتهای در دسترس استفاده خواهد شد تا ارتقای مهارتهای نیروهای امدادرسان و داوطلب با جدیت هرچه تمامتر دنبال و محقق شود.

وی اضافه کرد: استانداری در زمینه کمک به اثربخشی فعالیتهای امداد و نجات تاثیر فراوانی دارد و با عملکرد خود در این زمینه می تواند منشا خدمات ارزشمند باشد.

این مسئول افزود: از اینکه به عنوان سرپرست هلال احمر استان البرز انتخاب شده ام، سپاسگزارم و امیدواریم که بتوانم وظایف محوله را به درستی و به شکل کامل انجام دهم.

