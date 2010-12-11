وزنه برداران ایران در سال 2011 در پنج رویداد بین المللی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه برداران کشورمان در سال 2010 میلادی حضور در 4 مسابقه بین المللی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، المپیک نوجوانان سنگاپور، قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیا و بازی های آسیایی گوانگجو را تجربه کردند که حاصل آن کسب 6 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز بود.



کسب 3 مدال طلای رقابت های قهرمانی جوانان جهان توسط کیانوش رستمی، کسب مدال طلای المپیک نوجوانان سنگاپور توسط علیرضا کاظمی نژاد و قهرمانی های بهداد سلیمی در رقابت های جهانی آنتالیا و بازی های آسیایی گوانگجو اوج درخشش وزنه برداران کشورمان در پیکارهای بین المللی سال 2010 بود.



در سال 2011 میلادی هم شاهد 5 مسابقه بین المللی خواهیم بود که مهم ترین آنها رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان در پاریس است، رقابت هایی که سهمیه کسب المپیک 2012 نیز به شمار می رود.



برنامه کامل رقابت های بین المللی وزنه برداری در سال 2011 میلادی در زیر آمده است:

- رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا: 16 تا 28 فروردین سال 1390 در تانگ لیگ چین

- رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان: 18 تا 24 اردیبهشت سال 1390 در لیمای پرو

- رقابت های قهرمانی جوانان جهان: 11 تا 16 خرداد سال 1390 در پنانگ مالزی

- رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا: 14 تا 21 شهریور سال 1390 در پاتایای تایلند

- رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان، انتخابی المپیک 2012 لندن: 20 تا 30 آبان سال 1390 در پاریس فرانسه