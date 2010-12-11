تمامی خدمات بهزیستی گیلان قابلیت واگذاری است

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با از واگذاری و تاسیس مجتمع های بهزیستی از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی خبرداد و افزود: از سال گذشته بهزیستی در صدد این واگذاری بوده و از این طریق علاوه بر ایجاد اشتغال برای افراد تحصیلکرده، بهزیستی از جنبه اجرایی خارج و جنبه نظارتی به خود خواهد گرفت.
وی درادامه به هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و اظهارداشت: این هدفمندی برای اقشار تحت پوشش بهزیستی منفعت زیادی خواهد داشت زیرا جامعه بهزیستی که تاکنون از یارانه های مختلفی که دولت ارائه می کرد، بهره کمتری می بردند.
مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: با تحقق این طرح عدالت در سطح جامعه بهتر و بیشتر لحاظ می شود و بطور قطع در این زمینه دولت امکانات مطلوب تر و بهتری برای اقشار تحت پوشش در نظر خواهد گرفت.
وی همچنین با اعلام اینکه بهزیستی گیلان مقام دوم در میان استانهای کشور را در برنامه ضیافت مهر کسب کرده است، افزود: برنامه ضیافت هر ساله در ماه مبارک رمضان انجام می شود و طی این برنامه افطاری، بازدید مسئولان از مراکز نگهداری ایتام، توانبخشی معلولان، جذب و همراهی نیکوکاران و در نهایت جمع آوری فطریه مردم خدا جوی را در بر می گیرد.
نظر شما