تمامی خدمات بهزیستی گیلان قابلیت واگذاری است

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با از واگذاری و تاسیس مجتمع های بهزیستی از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی خبرداد و افزود: از سال گذشته بهزیستی در صدد این واگذاری بوده و از این طریق علاوه بر ایجاد اشتغال برای افراد تحصیلکرده، بهزیستی از جنبه اجرایی خارج و جنبه نظارتی به خود خواهد گرفت.

وی درادامه به هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و اظهارداشت: این هدفمندی برای اقشار تحت پوشش بهزیستی منفعت زیادی خواهد داشت زیرا جامعه بهزیستی که تاکنون از یارانه های مختلفی که دولت ارائه می کرد، بهره کمتری می بردند.

مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: با تحقق این طرح عدالت در سطح جامعه بهتر و بیشتر لحاظ می شود و بطور قطع در این زمینه دولت امکانات مطلوب تر و بهتری برای اقشار تحت پوشش در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با اعلام اینکه بهزیستی گیلان مقام دوم در میان استانهای کشور را در برنامه ضیافت مهر کسب کرده است، افزود: برنامه ضیافت هر ساله در ماه مبارک رمضان انجام می شود و طی این برنامه افطاری، بازدید مسئولان از مراکز نگهداری ایتام، توانبخشی معلولان، جذب و همراهی نیکوکاران و در نهایت جمع آوری فطریه مردم خدا جوی را در بر می گیرد.

کوچکی نژاد درادامه با اشاره به اینکه ماه رمضان 196 برنامه بازدید مسئولان از خانواده های تحت پوشش و مراکز تحت نظارت انجام شد، اظهارداشت: علاوه براین نیکوکاران درابعاد و زمینه های مختلف از جمله ساخت مسکن معلولان، تقبل کمک هزینه دانشجویی و دانش آموزی، کمک هزینه درمان به یاری محرومان و معلولان نیازمند تحت پوشش بهزیستی شتافتند.

وی همچنین با عنوان کردن اینکه مردم گیلان ظرفیتهای بالای برای انجام امور نیکوکاری دارند و کمکهای نوع دوستانه بر اساس تعالیم دینی را بعنوان یک وظیفه می دانند، گفت: گیلان با توجه به وسعت کم جغرافیایی و همچنین تعداد جمعیت گوی سبقت را از استانهای دیگر ربوده و توانست رتبه دوم را کسب کند.

مدیرکل بهزیستی گیلان درادامه جمع کل فطریه جمع آوری شده از سوی بهزیستی در سالجاری را افزون بر پنج میلیارد و 400 میلیون ریال ذکر کرد.