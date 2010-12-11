فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: مجمع عمومی خانه سینما یکشنبه 21 آذرماه قطعا برگزار می‌شود. این مجمع می‌تواند با دو سوم نمایندگان صنوف برپا شود و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات و رای‌گیری هم مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در این مجمع نماینده‌ هر صنف شرکت کند ما استقبال می‌کنیم و هر شخصی که حضور نیابد، باید جوابگوی صنف خود باشد. امیدوارم کانون کارگردانان نیز که از صنوف بزرگ خانه سینما است در تصمیمشان تجدید نظر کنند. به هر حال شاید حضور انجمن مدیران تولید و اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع کنندگان فیلم سینمای ایران به اندازه صنوف دیگر پررنگ نباشد، اما حضور کانون کارگردانان بسیار جدی است.

توحیدی خاطر نشان کرد: بیانیه کانون کارگردانان توسط شورای مرکزی آن اعلام شده است، آنها باید در این ارتباط جوابگوی اعضای این صنف باشند. تمام صنوف در جریانی خود انگیخته جلسه تشکیل دادند و نماینده خود را معرفی کردند. هیئت مدیره خانه سینما به هیچ عنوان در این جلسات دخالتی نداشته و بازی پشت پرده‌ای وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تا جایی که من در جریان هستم، اکثریت قاطع صنوف، نماینده خود را برای حضور در مجمع عمومی معرفی کرده‌اند و به شرکت در این جلسه پایبند هستند. حتی مدیران تولید نیز پیش از این نماینده خود را معرفی کرده بودند و حالا چنین بیانیه‌ای صادر کرده‌اند.