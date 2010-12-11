شرکت 27 تیم خودرویی در طرح زمستانی پلیس همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ حسین طلایی هدف از اجرای این طرح را تأمین امنیت عبور و مرور معابر شهری در استان همدان عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای کنترل و پوشش ترافیکی به منظور کاهش تلفات ناشی از آن، اجرای طرحهای ترافیکی با توجه به شرایط زمان و مکان است.

وی افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی خاص استان همدان که از مناطق سردسیر و برف‌گیر کشور است و برودت هوا و یخبندان و طولانی بودن سرما بر عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران در معابر و گذرگاه‌های استان تاثیر دارد، نیاز به کنترل ویژه در این ایام وجود دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان اضافه کرد: در این راستا طرح ترافیکی زمستانی سال 89 توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان با تعداد 27 تیم خودرویی و با استعداد 54 نفر و 64 پست ثابت در 11 ایستگاه زمستانی آغاز شد.

وی ایجاد نظم و امنیت ترافیکی معابر، روان‌سازی ترافیک و بازنگه داشتن معابر در هنگام بارش برف و یخبندان، ممانعت از لغزندگی سطح معابر با همکاری اداره راه و شهرداری‌ها، خدمات‌رسانی مطلوب در شرایط سخت جوی، رسیدگی به تصادفات در کمترین زمان ممکن و کمک به مسافران در راه مانده را از اهداف این طرح عنوان کرد.

طلایی با اشاره به اینکه آموزش و اطلاع‌رسانی به رانندگان، مسافران و عابران اهمیت ویژه‌ای در رسیدن به اهداف این طرح دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مردم و تعامل سایر دستگاه‌های مرتبط بتوانیم در برقراری نظم و امنیت ترافیکی و کاهش تلفات موثر باشیم.